Глибоко, боляче, сильно — Kalush Orchestra випустили новий кліп на пісню Stefania

Учора на головному пісенному конкурсі року українці отримали шалену підтримку від світу, і це не порожні слова! Усі побачили результат у тому, хто переміг на Євробаченні-2022.

А вже сьогодні переможці — український гурт Kalush Orchestra — презентували новий кліп на пісню Stefania.

Колись лідер колективу Олег Псюк присвятив цю пісню своїй мамі, але тепер війна в Україні внесла нові сенси в цю композицію. Саме тому Kalush Orchestra вирішили зняти кліп на пісню в понівечених росіянами містах — Бучі, Ірпені, Гостомелі та Бородянці.

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— Колись я присвятив цю пісню мамі, а коли почалася війна, композиція набула нового змісту. Хоч у пісні ні слова про війну, але багато хто почав асоціювати її з матінкою-Україною.

Щобільше, суспільство почало називати її гімном нашої війни! Але якщо Стефанія тепер є гімном нашої війни, я хотів би, щоб вона стала гімном нашої перемоги, — підписав кліп на YouTube гурт Kalush Orchestra.

Кадри в кліпі б’ють дуже глибоко і боляче й показують, що російські нелюди зробили з вільними українськими містами.









Відео також має переклад англійською мовою, щоб увесь світ зрозумів, що хочуть донести українці у своїй музиці. Дивись кліп на пісню Stefania.

Раніше гурт створив мікс на свою композицію. Тепер вона звучить трохи ліричніше, а крізь слова пробиваються народні мотиви. Kalush Orchestra випустив кліп на нову версію пісні Stefania. Дивись його онлайн.