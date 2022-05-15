Глубоко, больно, сильно — Kalush Orchestra выпустили новый клип на песню Stefania

Вчера на главном песенном конкурсе года украинцы получили безумную поддержку от мира, и это не пустые слова! Результат стал очевиден, когда мир услышал, кто победил на Евровидении-2022.

А уже сегодня победители — украинская группа Kalush Orchestra — презентовали новый клип на песню Stefania.

Когда-то лидер коллектива Олег Псюк посвятил эту песню своей маме, но теперь война в Украине внесла новые смыслы в эту композицию. Именно поэтому Kalush Orchestra решили снять клип на песню в разрушенных россиянами городах — Буче, Ирпене, Гостомеле и Бородянке.

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— Когда-то я посвятил эту песню маме, а когда началась война, композиция приобрела много нового содержания. Хотя в песне ни слова о войне, но многие начали ассоциировать ее с мамой-Украиной.

Более того, общество стало называть ее гимном нашей войны! Но если Стефания теперь гимн нашей войны, я хотел бы, чтобы она стала гимном нашей победы, — подписали клип на YouTube Kalush Orchestra.

Кадры в клипе бьют очень глубоко, пронзают души и показывают, что российские изверги сделали со свободными украинскими городами.









У видео также есть субтитры на английском языке, чтобы весь мир понял, что хотят донести украинцы в своей музыке. Смотри клип на песню Stefania.

Ранее группа создала микс на свою композицию. Теперь она звучит немного лиричнее, а сквозь слова пробиваются народные мотивы. Kalush Orchestra выпустил клип на новую версию песни Stefania. Смотри его онлайн.