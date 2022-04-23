Шоу-біз

Борщ на тисячі людей та ніч у бомбосховищі. Як голлівудський актор Лієв Шрайбер допомагає Україні

Даніела Долотова, редакторка сайту 23 Квітня 2022, 08:00
Лев Шрайбер
Фото: IMDb

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