Борщ на тысячи людей и ночь в бомбоубежище. Как голливудский актер Лев Шрайбер помогает Украине

Когда-то мы мечтали достичь голливудских высот, а теперь американские звезды тяготеют к Украине. Американский актер, режиссер и сценарист Лев Шрайбер не только поддерживает украинцев с первых дней полномасштабного вторжения, но решился приехать на землю своих предков, чтобы помогать в темные времена увидеть свет.

Сначала оказалось, что актеру достаточно хорошо удается готовить борщ на тысячи порций. Делал он это вместе с World Central Kitchen в Перемышле.

Потом, наверное, заиграла украинская кровь, почувствовав близость родной земли. Поэтому Шрайбер решил приехать во Львов, где ему удалось пообщаться со многими украинцами и рассказывал на своей странице в Instagram истории почти каждого, кто задел его сердце.

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Однако не обошел вниманием и особенности теперь уже обычных будней в Украине, а именно воздушные тревоги, которые то и дело повторяются в разных областях нашей Родины.

Актер рассказывает своим подписчикам, как ему однажды пришлось провести всю ночь в бомбоубежище своей гостиницы во Львове. Однако его поразило больше не количество воздушных тревог, а люди, которые так же скрывались от обстрелов российских оккупантов.

Находясь в подвале нашей гостиницы, я был так поражен тем, насколько оптимистичными и храбрыми казались люди, которых я там встречал. Столько историй, такие невероятно стойкие люди.

Пожалуй, Шрайбер перенесет все эти рассказы и впечатления на экран. И кроме премии Тони и номинаций на Золотой глобус получит еще несколько заветных статуэток. А все до этого известные работы актера и режиссера — от Людей Икс до Крика — превзойдет новая работа о чем-то искреннем, простом и родном.

А пока мы ждем и проживаем свою историю, предлагаем посмотреть один из фильмов коренного украинца (дедушка по материнской линии Шрайбера — из Украины).

В поисках Бабеля

Как объяснить сущность человека через экран? Ответ, вероятно, знает режиссер фильма, рассказывающий о жизни Исаака Бабеля.

Украинец еврейского происхождения со своей неповторимой историей жизни, прервавшейся из-за хищного империализма СССР и обвинения в антисоветской заговорной террористической деятельности.

Его внук теперь пытается понять, каким же он был, путешествуя тесно связанными с одесской легендой местами.

Яков лжец

Варшавское гетто в 1944 году. Яков живет там и работает так же, как и другие. Однако он все равно отличается.

Он говорит, что у него радио, которое удалось где-то спрятать. Ложь он или нет – неизвестно. Более важно то, что он пытается поднять дух своих друзей.

Пятая волна

Они опустошали землю и убивали людей. Медленно и разными способами. Нет, это не оккупанты, а инопланетяне. Хотя общего у них теперь слишком много.

Фильм рассказывает, как после четырех волн нападения инопланетян одна юная девушка пытается спасти своего маленького брата. Однако можно ли доверять всем, кто выдает себя за людей, уже вопрос и нашей реальности.

Напомним, ранее испанский футболист Фран Соль принял беженцев у себя дома. Об этом он рассказал по-украински на своей странице.