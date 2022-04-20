Испанский футболист Фран Соль принял беженцев у себя дома

Украине помогает весь небезразличный мир. И футбол не остается в стороне. Форвард испанского Эбайра и легионер киевского Динамо Фран Соль принял у себя дома семью украинских беженцев.

Об этом он написал по-украински на своей странице в Instagram и поделился фото семьи.

Любая помощь мала. Это самое меньшее, что мы можем сделать, чтобы помочь украинскому народу. Я и моя семья счастливы, что вы в нашем доме. Я надеюсь, что эта резня скоро закончится и вы сможете быть в своем доме, а пока здесь ваш. Слава Украине!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fran Sol Ortiz (@frank_sol9) Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

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