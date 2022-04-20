Іспанський футболіст Фран Соль прийняв біженців у себе вдома

Україні допомагає увесь небайдужий світ. І футбол не залишається осторонь.
Форвард іспанського Ебайра та легіонер київського Динамо Фран Соль прийняв у себе вдома родину українських біженців.
Про це він розповів українською на своїй сторінці в Instagram та поділився фото родини.
Будь-яка допомога мала. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб допомогти українському народу. Я і моя родина щасливі, що ви в нашому домі. Я сподіваюся, що ця різанина скоро закінчиться і ви зможете бути у своєму домі, а поки тут ваш. Слава Україні!
Будь-яка допомога мала. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб допомогти українському народу. Я і моя родина щасливі, що ви в нашому домі. Я сподіваюся, що ця різанина скоро закінчиться і ви зможете бути у своєму домі, а поки тут ваш. Слава Україні!
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fran Sol Ortiz (@frank_sol9)
Публикация от Fran Sol Ortiz (@frank_sol9)
Раніше ми розповідали, як Андрій Шевченко приймає дітей-біженців у власному домі.