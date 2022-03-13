Підтримують свого президента: Ганна Різатдінова про колективну відповідальність спортсменів з РФ

До 24 лютого було заведено говорити, що культура і, зокрема, спорт — завжди поза політикою. Зараз уже ні в кого з українських спортсменів не повернеться язик так сказати.

Ганна Різатдінова — відома українська художня гімнастка, чемпіонка світу і бронзова призерка Олімпійських ігор — розповіла, чому не можна вважати спорт аполітичним та як проявляється патріотизм.

Спорт — це також фронт

Вона підтверджує — політика присутня у всьому, тож тепер спортивні змагання — це ще один фронт боротьби з окупантом. Ганна Різатдінова як член Комісії атлетів України підписала від свого імені петицію із закликом відсторонити російських та білоруських спортсменів від змагань.

Олімпійська хартія виголошує мир у всьому світі. Як ми бачимо, зараз ніякого миру немає. Більш того: російські та білоруські спортсмени не підтримують Україну, а навпаки — підтримують військові дії.

За словами гімнастки, жоден спортсмен із країн-агресорок не висловив слів підтримки Україні. Шокувало її ще й те, що після відсторонення від усіх змагань (зокрема й від Паралімпійських ігор, що відбуваються нині) спортсмени із Росії та Білорусі висловили обурення та написали пост про несправедливість щодо їхніх збірних.

Мене справді дивує така думка спортсменів: як можна залишатися осторонь під час таких подій? Але саме таку реальність ми зараз спостерігаємо: вони одягають цю символіку на Кубок світу, котра підтримує війну в Україні.

Ганна Різатдінова впевнена: те, що ми бачимо зараз, ще раз підтверджує присутність політики у спорті. Всі спортсмени Росії підтримують діяння країни-агресорки та їхнього президента.

Єдині, як ніколи досі

Також спортсменка підкреслила: війна в країні не розділила українців, навпаки — ми стали ще більш дружніми та єдиними, як ніколи до цього. І зараз кожен українець повинен працювати у своїй сфері.

Я пишаюся тим, що українка. Пишаюся тим, що підіймала наш прапор на змаганнях.

Ганна Різатдінова закликала усіх підтримувати “нормальність”, щоб вистояти. На своєму прикладі показує, що це можливо. Гімнастка запустила безкоштовні онлайн-тренування для дітей, що залишилися без спорту в період війни.

Раніше ми уже розбирали цю тему. Як українські спортсмени не визнають спорт поза політикою, читайте у матеріалі.