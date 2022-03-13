Поддерживают своего президента: Анна Ризатдинова о коллективной ответственности спортсменов из РФ

До 24 февраля было принято говорить, что культура и спорт в частности — всегда вне политики. Сейчас уже ни у кого из украинских спортсменов не возникнет мысли так сказать.

Анна Ризатдинова — известная украинская гимнастка, чемпион художественной гимнастики и бронзовый призер Олимпийских игр — рассказала, почему нельзя считать спорт аполитичным и каким образом проявляется патриотизм.

Спорт — это также фронт



Она подтверждает: политика присутствует во всем, и теперь спортивные соревнования — это еще один фронт борьбы с оккупантом. Анна Ризатдинова как член Комиссии атлетов Украины подписала от своего имени петицию с призывом отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований.

Олимпийская хартия провозглашает мир во всем мире. Как мы видим, сейчас никакого мира нет. Более того: российские и белорусские спортсмены не поддерживают Украину, а наоборот — поддерживают военные действия.

По словам гимнастки, ни один спортсмен из стран-агрессоров не выразил слов поддержки Украине. Шокировало ее и то, что после отстранения от всех соревнований (в том числе и от Паралимпийских игр, которые происходят сейчас) спортсмены из России и Белоруси возмутились и написали пост о несправедливости относительно их сборных.

Меня действительно удивляет такая позиция спортсменов: как можно оставаться в стороне во время таких событий? Но именно такую ​​реальность мы сейчас наблюдаем: они одевают эту символику на Кубок мира, поддерживающую войну в Украине.



Анна Ризатдинова уверена: то, что мы видим сейчас, еще раз подтверждает присутствие политики в спорте. Все спортсмены России поддерживают действия страны-агрессора и их президента.

Едины, как никогда прежде

Также спортсменка подчеркнула: война в стране не разделила украинцев, наоборот — мы еще более дружны и едины, как никогда прежде. И сейчас каждый украинец должен работать в своей сфере.

Я горжусь тем, что украинка. Горжусь тем, что поднимала наш флаг на соревнованиях.

Анна Ризадинова призвала всех поддерживать “нормальность”, чтобы выстоять. На своём примере показывает, что это возможно. Гимнастка запустила бесплатные онлайн-тренировки для детей, оставшихся без спорта в период войны.

Ранее мы уже разбирали эту тему. Как украинские спортсмены не признают спорт вне политики, читайте в материале.