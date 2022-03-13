Lifestyle

Поддерживают своего президента: Анна Ризатдинова о коллективной ответственности спортсменов из РФ

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 13 марта 2022, 16:00

Больше видео
Привітання з 8 березня від українських політиків та зірок
Политики, звезды и все мужчины планеты восхищаются вами. С 8 марта, героические украинки!
Зеленський та Ілон Маск
Покоритель космоса остается с нами! Зеленский и Маск обсудили новые детали сотрудничества
Кибервійна
Кибервойна: как украинская IT-армия борется против российской пропаганды
Забір крові
Украинцы сдают кровь для военных: адреса центров в Киеве и Одессе
Смотреть больше

Последние видео
0:05:00
Анна Ризатдинова. Фото: НОК Украины

Поддерживают своего президента: Анна Ризатдинова о коллективной ответственности спортсменов из РФ
0:01:38
Володимир Зеленський
Россия потеряла в Украине больше военных, чем в двух чеченских войнах — новое заявление Зеленского
0:08:02
Економіка України
Чем сильнее экономический тыл, тем сильнее фронт. Рассказываем об экономике Украины вместе с Миловановым
0:03:46
Аналогія між Путіном і Гітлером - очевидні паралелі
Россияне и здесь не смогли придумать ничего своего. Как Путин сплагиатил Гитлера
0:05:22
Яворівський полігон
Ракетный удар по Львовской области: что известно и есть ли погибшие
Фосфорні бомби Росія
Россия применила фосфорные бомбы в Луганской области: в чем опасность и как оказать первую помощь
0:03:04
Тернопіль
Работают кафе и спортзалы: как украинцы защищают экономический тыл
0:01:20
Jamala
Сердце разрывает от благодарности: выступление Джамалы на шоу Голос Литвы
0:01:01
Як палає ворожа техніка
Горела вражеская техника, пылала: как украинские защитники уничтожают врага на лету
0:00:47
акції на підтримку України
Остановить Путина! Как мир продолжает проводить акции в поддержку Украины
Больше видео
Володимир Зеленський
Читать дальше
Россия потеряла в Украине больше военных, чем в двух чеченских войнах — новое заявление Зеленского

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь