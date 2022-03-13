Серце розриває від подяки: виступ Джамали на шоу Голос у Литві

Джамала виступила на шоу Голос у Литві та зібрала 52 тисячі євро на підтримку України.
Окрім того, нашу співачку запросили спеціальною гостею на фінал Литовського національного відбору.
Там Джамала виконала свою легендарну пісню 1944, яка з початком воєнної агресії Росії проти України набула нового змісту.
Співачка вийшла на сцену з прапором України, а глядацька зала слухала пісню стоячи. Після свого виступу Джамала виконала гімн України.
Усі гроші, які пожертвували глядачі, підуть на українську армію.
Нагадаємо, раніше Джамала заспівала на німецькому національному відборі в Берліні, де загалом вдалося назбирати 67 мільйонів євро.