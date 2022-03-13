Сердце разрывает от благодарности: выступление Джамалы на шоу Голос Литвы

Джамала выступила на шоу Голос в Литве и собрала 52 тысяч евро в поддержку Украины.
Кроме того, нашу певицу пригласили специальной гостьей в финал Литовского национального отбора.
Там Джамала исполнила свою легендарную песню 1944, как с началом военной агрессии России против Украины приобрела новое содержание.
Певица вышла на сцену с флагом Украины, а зрительный зал слушал стоявшую песню. После выступления Джамала исполнила гимн Украины.
Все деньги, которые пожертвовали зрители, пойдут на украинскую армию.
Напомним, ранее Джамала спела на немецком национальном отборе в Берлине, где в общей сложности удалось собрать 67 миллионов евро.