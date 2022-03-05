Jamala в Германии собирает миллионы евро на нужды ВСУ

Украинская певица, победительница Евровидения-2016 Jamala выступила на немецком национальном отборе в Берлине. Происходило это 4 марта.

Артистка исполнила свою песню 1944, с которой она победила на песенном конкурсе в Стокгольме. На сцену исполнительница вышла в черном костюме с флагом Украины в руках.

Во время эфира зрители могли отправлять смс и пожертвовать деньги онлайн. По словам Jamala, во время нацотбора удалось собрать 67 млн евро. Все собранные средства будут потрачены на помощь Украине.

Я благодарна всем, кто поддерживает нас в борьбе за право жить дома. Строить будущее под мирным небом, – прокомментировала Jamala.

Перед выступлением певица заявила:

– Сегодня я представляю не просто свое творчество, а представляю голоса тысяч женщин, тысяч детей, которые в этот момент находятся в бомбоубежищах, которые не могут быть здесь и видеть это шоу даже по телевидению.

Выступление украинской певицы на немецком нацотборе Евровидения смотрите ниже:

Добавим, что Jamala организовала несколько выступлений в городах Европы, а все доходы с концертов будет отправлять на нужды Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее Джаред Лето выразил свою поддержку Украине и заявил, что его сердце разрывается от боли из-за войны в Украине.