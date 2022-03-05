Jamala в Німеччині збирає мільйони євро на потреби ЗСУ

Українська співачка, переможниця Євробачення-2016 Jamala заспівала на німецькому національному відборі в Берліні. Сталося це 4 березня.

Артистка виконала свою пісню 1944, з якою вона перемогла на співочому конкурсі в Стокгольмі. На сцену виконавиця вийшла в чорному костюмі з прапором України в руках.

Під час ефіру глядачі могли надсилати смс та робити пожертви онлайн. За словами Jamala, загалом вдалося назбирати 67 мільйонів євро. Усі зібрані кошти буде витрачено на допомогу Україні.

Я вдячна всім, хто підтримує нас у боротьбі за право жити вдома. Будувати майбутнє під мирним небом, — прокоментувала Jamala.

Перед своїм виступом співачка зазначила:

— Сьогодні я представляю не просто свою творчість, а представляю голоси тисяч жінок, тисяч дітей, які в цей момент перебувають у бомбосховищах, які не можуть бути тут і бачити це шоу навіть по телебаченню.

Виступ української співачки на німецькому нацвідборі дивіться нижче:

Додамо, також, що Jamala організувала кілька виступів у містах Європи, а всі доходи з концертів надсилатиме на допомогу Збройним силам України.

Нагадаємо, раніше Джаред Лето висловив свою підтримку Україні та заявив, що його серце розривається від болю через війну в Україні.