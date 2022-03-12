Можете від мене відписатися. У новому відео Птушкін розповів, де був вісім років, і звернувся до росіян

Антон Птушкін — телеведучий та відомий блогер, який розповідає про подорожі. Він родом з України, але робить контент російською мовою, внаслідок чого має величезну російську аудиторію.

Він уже не раз звертався до них і розповідав правду про війну. У новому зверненні він розповів, де був вісім років від війни на Донбасі.

— Я родом із Луганська, я прожив там більшу частину життя. Луганськ — це мій дім, який у 2014 році у мене забрали.

Після цього будь-який спогад про Донбас викликав у мене лише біль.

Частина з моїх друзів у 2014 поїхала в Україну, щоб розпочати нове життя, а частина залишилася, тому що або не змогли, або не захотіли.

Нині погано всім. Тим, хто поїхав, і тим, хто залишився. Мені шкода всіх.

— За десять років життя у Києві неонацистів набагато легше побачити на федеральних каналах, ніж на вулицях столиці України.

Блогер каже, що міфи про утиск російськомовних людей, які сто разів повторені російським телебаченням — не стали правдою, а залишилися брехнею.

Я не мовчав, я подорожував світом і розповідав вам про нього.

Антон розповідає, що, подорожуючи, можна зрозуміти, чого не вистачає твоїй країні. Каже, що можна порівнювати міста і країни й акцентує на тому, що росіяни не можуть, напевно, цього зробити, адже їм навіть висловлювати власну думку заборонено.

Далі говорить про напад Росії на Україну та про ту брехню, якою живлять росіян.

Україну ця війна зробить ще сильнішою та ще вільнішою, але за це ми заплатимо нескінченно високу ціну. Що буде з вами — вирішувати вам.

Ми всі дякуємо нашим військовим, що стоять на захисті країни. Також відомі зірки та блогери висловили подяку нашим захисникам.