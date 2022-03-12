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Можете від мене відписатися. У новому відео Птушкін розповів, де був вісім років, і звернувся до росіян

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Березня 2022, 10:30
Антон Птушкін про те, де він був 8 років

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