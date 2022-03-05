Не звинувачуємо вас: Дантес, Дурнєв, Птушкін та інші українські блогери записали потужне звернення до росіян

Українські топ-блогери, зокрема Олексій Дурнєв, Антон Птушкін, Володимир Дантес, Даша Астаф’єва, Діма Євтушенко, Саша Педан та багато інших звернулися до колег із Росії.

Ми не будемо зараз вас ні в чому звинувачувати, давайте просто поговоримо, — закликав Птушкін.

Українські блогери закликали російських колег не мовчати, а вже зараз змінювати життя тисяч росіян на краще: говорити про те, що насправді відбувається в Україні, записувати сторіз про війну в Україні та її наслідки на свою багатомільйонну аудиторію.

Закликайте людей не мовчати та виходити на мітинги. Ваша свобода – це ваш вибір.

– Ви не зобов’язані йти на мітинги, але ви можете використовувати вашу сильну зброю – вашу позицію та ваше слово. Змовчите зараз – потім буде вже пізно. Тому що загроза ядерної зими як ніколи близька, – звертається до російських блогерів Івангай.

Крім того, українські блогери звернули увагу на те, що закручування гайок в Росії набуває загрозливих масштабів. А дії російського лідера безпосередньо впливають на життя звичайних росіян.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що говорять про війну російські та українські медійні особистості.