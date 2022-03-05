Мы вас не обвиняем: Дантес, Дурнев, Птушкин и другие украинские блогеры записали мощное обращение к россиянам

Украинские топ-блогеры, в частности Алексей Дурнев, Антон Птушкин, Владимир Дантес, Даша Астафьева, Дима Евтушенко, Саша Педан и многие другие обратились к коллегам из России.

Мы не будем вас сейчас ни в чем обвинять, давайте просто поговорим.

Украинские блогеры призвали российских коллег не молчать, а уже сейчас менять жизнь тысяч россиян к лучшему: говорить о том, что на самом деле происходит в Украине, записать сториз о войне в Украине и ее последствиях на свою многомиллионную аудиторию.

Призывайте людей не молчать и выходить на митинги. Ваша свобода – это ваш выбор.

– Вы не обязаны идти на митинги, но вы можете использовать ваше сильное оружие — вашу позицию и ваше слово. Промолчите сейчас – потом будет уже поздно. Потому что угроза ядерной зимы как никогда близка, – обращается к российским блогерам Ивангай.

Кроме того, украинские блоггеры обратили внимание на то, что закручивание гаек в России приобретает угрожающие масштабы. А действия российского лидера оказывают непосредственное влияние на жизнь обычных россиян.

Напомним, ранее мы писали о том, что говорят о войне российские и украинские медийные личности.