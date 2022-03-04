До сих пор подчиняются царю: решатся ли россияне восстать против Путина

От сотен до нескольких тысяч митингующих вышли на площади крупных российских городов. Городов, в которых живут миллионы. Накануне арестованный оппозиционер Алексей Навальный призвал своих соотечественников не быть нацией напуганных молчунов. Однако первые митинги были скромными.

Эмма Антонюк проанализировала заявления публичных людей из Украины и России и проконсультировалась с известным историком, чтобы понять, есть ли шанс, что россияне возьмут ответственность за происходящее на себя и остановят кровавого диктатора внутри собственной страны.

Война длится вторую неделю. Уже есть первые малыши, рожденные в бомбоубежищах. Есть убитые российской армией украинские дети. Есть обстрелянные города и деревни. Есть уничтоженные самолеты, музеи, телебашни и кладбища. Нет только реакции того народа, который десятилетиями называл себя братским. Народа, от имени которого Кремль устроил геноцид украинцев.

Что говорят наши медийные личности?

Известная украинская телеведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина в своем видеообращении призвала россиян к активным действиям.

Ваш правитель сделал так, что вас проклинает весь мир. Ваших детей избивают в зарубежных школах. Ваших туристов бьют в отелях. Мы все это знаем. И я вам не завидую. Я хочу знать, почему вы бездействуете, делая себя соучастниками этого страшного террора. Выходите на улицы!

Украинцы, годами создававшие контент на русском языке, украинцы с многомиллионной российской аудиторией, украинцы, чьи родные сегодня под обстрелом российской армии пытаются уговорить россиян не наблюдать молча за путинскими преступлениями.

Дубинкой дадут, посадят в автозак и заберут в отделение. Но отвезут тысячу человек, две. Но миллионы не отвезут. У вас единственный выход. Вам нужно принять решение, потому что иначе ваша страна станет изгоем.

Так обратился к россиянам украинский журналист и путешественник, автор программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров.

Почему им выгодно помалкивать?

Роскомнадзор заблокировал работу всех СМИ, которые называли вторжение в Украину войной и даже сайт по поиску погибших кадровиков. Теперь в российском медиа-пространстве остались только пропагандисты, обвиняющие украинские власти в страданиях людей на Донбассе. И ни слова о ряженых путинских бандитах, до появления которых Восток Украины был мирным и богатым.

Российский телеведущий, а ныне публицист и режиссер Александр Невзоров говорит:

Никто не хочет вспоминать, что в течении этих восьми лет были подтвержденные проверенные доклады правозащитных организаций, которые с подтверждениями, с документами, с фото демонстрировали, что творили с населением Донбасса те банды уголовников, которые финнансировались Кремлем.

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Под давлением призывов не быть молчаливыми соучастниками убийств российские звезды, в том числе украинского происхождения, начали также публично обращаться к своей аудитории.

А что говорят российские медийные личности?

С обращением в социальных сетях появилась и Светлана Лобода.

Мы все маленькие люди. Мы ничего не можем. Но есть люди, которые вершат судьбы и могут сделать все для того, чтобы этот ад закончился.

Вот эта формулировка “маленькие люди” так или иначе появляется в каждом публичном обращении российских лидеров мнений. Пока украинцы бросаются на танки голыми руками и героически в городах и селах обороняют свою землю, в России им рассказывают, что судьбы вершатся где-то далеко. И маленький человек ни на что не способен.

Харьков/Фото: ДСНС

— Я сама поняла, насколько бессильна перед обстоятельствами, что я никто и ничто в этой глобальной мясорубке сильных мира сего. В том, что сейчас происходит, я вижу только несправедливость и боль за два народа, которые сейчас страдают. Один — под ударами и сиренами. Второй — под санкциями.

— Одни погибают, других травят во всем мире, – плачет в своем видео известная в России блоггерша Катя Конасова.

Россияне остались без Netflix, мы – без детей, мужчин и женщин, которых убила российская армия. Они остались без Apple Pay, мы – без самолета Мрия и музея Марии Примаченко. Они теперь без Анталии и Хургады, мы – без площади Свободы в Харькове и телебашен в Киеве и Лысычанске. Они называют себя жертвами. Мы себя – уцелевшими, а впоследствии и победителями.

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У россиян теперь только одно направление движения

Украинские же медийные лица говорят о войне и российском народе более откровенно и прямо.

Русские стали нацией, которую посылают сами знаете куда по всему миру.

— Мы взываем к какому-то смыслу? До них начнет доходить, когда это станет вопросом их комфорта. Когда телефончик новый не купишь, когда машинку новую не купишь, когда с Тинькофф деньги не снимешь. И они спросят: за что? И они станут второй Северной Кореей. И будут грызть кору с берёзки и можевельника.

Известный украинский историк Ярослав Грицак считает: у украинцев и россиян разная ментальность и история создания государства. Поэтому у нас каждый человек может быть большим. И не разрешает решать за него. Русские между тем до сих пор повинуются царю.

Кто будет делать бунт в концлагере? Российское общество сейчас и есть концлагерь. В концлагерях восстание только тогда происходит, когда наступает крах режима. Когда война до конца. А сейчас… на это смотрят.

Из 140-миллионного населения за участие в митингах задержали менее семи тысяч граждан, среди них ветераны Второй мировой и даже дети. Пока большинство россиян молчат или ограничиваются антивоенными постами и хештегами в соцсетях.

Из-за санкций на товары, россиянам теперь и свет увидеть будет тяжело. Читайте, какие страны закрыли свое небо РФ.