Шоу-биз

Можете от меня отписаться. В новом видео Птушкин рассказал, где был восемь лет, и обратился к россиянам

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 марта 2022, 10:30
Антон Птушкін про те, де він був 8 років

Больше новостей
Гуманітарний коридор на 12 березня
Ирина Верещук о согласованных зеленых коридорах на 12 марта
Фото: Unsplash
“Как безопасно и сбалансировано питаться во время войны? На что обратить внимание?”
Путін готує теракт на ЧАЕС
Путин готовит теракт на ЧАЭС: какие планы оккупантов и что делать в случае опасности
Як швидко зарядити телефон - дієві способи
Как быстро зарядить телефон — пять действенных способов
Смотреть больше

Материалы по теме

Гуманітарний коридор на 12 березня
Ирина Верещук о согласованных зеленых коридорах на 12 марта
Путін готує теракт на ЧАЕС
Путин готовит теракт на ЧАЭС: какие планы оккупантов и что делать в случае опасности
Як швидко зарядити телефон - дієві способи
Как быстро зарядить телефон — пять действенных способов
Алевтина Шерніна
Пережила блокаду Ленинграда, а теперь страдает от обстрелов РФ – история бабушки из Харькова

Видео
Гуманітарний коридор на 12 березня

Ирина Верещук о согласованных зеленых коридорах на 12 марта
Путін готує теракт на ЧАЕС
Путин готовит теракт на ЧАЭС: какие планы оккупантов и что делать в случае опасности
Потяги, залізниця
То ли от санкций, то ли от вольностей устали. Куда россияне бегут из России
Алевтина Шерніна
Пережила блокаду Ленинграда, а теперь страдает от обстрелов РФ – история бабушки из Харькова
Український військовий, ЗСУ
Война в Украине: какая ситуация на фронте 12.03.22 и как ВСУ отражают наступление
0:02:24
евакуація собак з інвалідністю
Рискуя жизнью, она спасала собачек! История девушки из Ирпеня, ставшей известной на весь мир
0:03:26
Комунальні служби
Ремонтируют сети и убирают несмотря на обстрелы: как работают коммунальные службы во время войны
0:07:13
Святослав Вакарчук
Темнота померкнет, а свет победит! Мотивационная речь Святослава Вакарчука
0:02:19
останні новини з фронту
У врага нарастает паника: последние новости с фронта
0:00:44
Льотчик з Криму бомбардував мирне населення
Бомбил родную мать? Летчик из Крыма атаковал мирное украинское население
Больше видео
Супергерої з Україною
Читать дальше
Доктор Стрэндж, Джеймс Бонд и Илон Маск: как супергерои “разных миров” поддерживают Украину

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь