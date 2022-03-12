Можете от меня отписаться. В новом видео Птушкин рассказал, где был восемь лет, и обратился к россиянам

Антон Птушкин — телеведущий и известный блогер, который рассказывает о путешествиях. Он родом из Украины, но делает контент на русском языке, от чего имеет огромную российскую аудиторию.

Он уже не единожды обращался к ним и рассказывал правду о войне. В новом обращении он рассказал, где был восемь лет со времени войны в Луганске.

— Я родом из Луганска, я прожил там большую часть жизни. Луганск — это мой дом, который в 2014 у меня забрали.

После этого любое воспоминание о Донбассе вызывало у меня только боль.

Часть из моих друзей в 2014 уехала в Украину, чтобы начать новую жизнь, а часть остались, потому что либо не смогли, либо не захотели.

Сейчас плохо всем. Тем, кто уехал, и тем, кто остался. Мне жалко всех.

— За десять лет жизни в Киеве неонацистов гораздо легче увидеть на федеральных каналах, чем на улицах столице Украины.

Блогер говорит, что мифы о притеснении русскоговорящих людей, которые сто раз повторили на русском телевидении, не стали правдой, а остались ложью.

Я не молчал, я путешествовал по миру и рассказывал о нем вам.

Антон рассказывает, что, путешествуя, можно понять, чего не хватает твоей стране. Говорит, что можно сравнивать города и страны и акцентирует на том, что русские не могут, наверное, этого сделать, ведь им даже выражать собственное мнение нельзя.

Далее говорит о нападении России на Украину и о той лжи, которой их питают.

Украину эта война сделает ещё сильнее и ещё свободнее, но за это мы заплатим бесконечно высокую цену. Что будет с вами — решать вам.

Мы все благодарим наших военных, стоящих на защите страны. Также известные звезды и блогеры выразили благодарность нашим защитникам.