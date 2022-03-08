Шоу-биз

Вы – наши герои. Известные украинские звезды и блоггеры совместно поблагодарили военных

Вероника Кононенко, практикантка сайта 08 марта 2022, 20:00
Звернення зірок до ЗСУ
Фото: Unsplash

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