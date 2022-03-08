Вы – наши герои. Известные украинские звезды и блоггеры совместно поблагодарили военных

Двадцать два украинских артиста и блогера объединились и записали видео обращение с благодарностью военным, которые сейчас защищают наше спокойствие.

Поддержка боевого духа нашей армии сейчас очень важна. Так что все, кто сейчас в тылу и у кого есть возможность, общими усилиями помогают армии.

Кто-то волонтёрит, готовит, лечит, но слова поддержки никогда не бывают лишними. Поэтому наши звезды записали ролик, в котором искренне благодарят воинов.

Среди них: Святослав Вакарчук, Ольга Сумская, Потап, Александр Педан, Ольга Полякова, Дмитрий Комаров, Павел Зибров, Саша Бо, Тарас Цимбалюк, Alyona Alyona, Jerry Heil, Дидзьо, Ольга Цибульская, Юрий Ткач, Леся Никитюк, Даниэль Салем, Александра Зарицкая, Джамала, Надя Мейхер, Ирина Федишин, Олег Винник, Александр Пономарев.

Святослав Вакарчук:

Я выражаю глубокое уважение и восхищение нашими Украинскими Вооруженными Силами.

Ольга Сумская:

Вы, в эпицентре событий, под огнем врага защищаете нашу Украину.

Потап:

Вы — наши герои, вы, красавчики, которые бояться за Украину. Мы всех победим, держитесь ребята.

Александр Педан:

Вы самые лучшие! Ребята, девушки, мы верим в вас полностью.

Ольга Полякова:

Ваша преданность, с которой вы защищаете Родину вдохновляет каждого из нас. Победа за нами!

Дмитрий Комаров:

ВСУ вы лучшие, мы верим в вас, мы обязательно победим.

Павел Зибров:

Мужественные ребята и девушки, вы — герои.

Саша Бо:

Мы, народ Украины, невероятно благодарны вам за каждую ночь, за каждый новый день.

Тарас Цимбалюк:

Я хочу поблагодарить нашу армию, наших воинов…

Alyona Alyona:

За ваш труд, за то, что мы спим и за то, что мы живы.

Jerry Heil:

Я вам благодарна за то, что благодаря вам у нас есть шанс и к счастью, и к мечте.

Дзидзьо:

Уважаемые наши, мужественные, отважные защитники.

Ольга Цибульская:

Горжусь вами – сильнейшими, самыми смелыми в мире. Всё будет Украина.

Юрий Ткач:

Я хочу сказать спасибо тем, кто сейчас защищает нашу Украину.

Леся Никитюк:

Вот кто настоящие супергерои!

Даниель Салем:

Спасибо всем тем, благодаря кому мы просыпаемся каждое утро.

Александра Зарицкая:

Большое спасибо ВСУ.

Джамала:

Я очень благодарна, что сегодня утром видела улыбки своих детей, это благодаря вам!

Надя Мейхер:

Вся Украина молится о вас, вся Украина верит в вас.

Ирина Федишин:

Украина обязательно выстоит.

Олег Винник:

Украина – мы сильны, мы никогда не сдадим нашу землю.

Александр Пономарев:

Украина была, есть и будет.

Закончили видеоролик общим кадром со словами Слава Украине!

Другие звезды тоже не стоят в стороне и помогают тем, чем могут.

К примеру, Настя Каменских занимается волонтерством и защищает Украину в информационных войсках.