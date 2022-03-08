Ви — наші герої. Відомі українські зірки та блогери спільно подякували військовим

Двадцять два українських артисти та блогери об’єдналися та записали відеозвернення з подякою військовим, які зараз боронять наш спокій.

Підтримка бойового духу нашої армії зараз надзвичайно важлива. Тож всі, хто зараз в тилу та має змогу, спільними зусиллями допомагають армії.

Хтось — волонтерить, готує, лікує, проте слова підтримки ніколи не бувають зайвими. Тож наші зірки записали ролик, в якому щиро дякують воїнам.

Серед них: Святослав Вакарчук, Ольга Сумська, Потап, Олександр Педан, Ольга Полякова, Дмитро Комаров, Павло Зібров, Саша Бо, Тарас Цимбалюк, Alyona Alyona, Jerry Heil, Дзідзьо, Ольга Цибульська, Юрій Ткач, Леся Нікітюк, Даніель Салем, Олександра Заріцька, Джамала, Надія Мейхер, Ірина Федишин, Олег Винник, Олександр Пономарьов.

Святослав Вакарчук:

Я висловлюю глибоку повагу та захоплення нашими Українськими Збройними Силами.

Ольга Сумська:

Ви, в Епіцентрі подій, під вогнем ворога захищаєте нашу Україну.

Потап:

Ви — наші герої, ви, ті красунчики, які борються за Україну. Ми всіх переможемо, тримайтеся хлопці.

Олександр Педан:

Ви — найкращі! Хлопці, дівчата, ми віримо у вас повністю.

Ольга Полякова:

Ваша відданість, з якою ви захищаєте Батьківщину надихає кожного з нас. Перемога за нами!

Дмитро Комаров:

ЗСУ — ви найкращі, ми віримо у вас, ми обов’язково переможемо.

Павло Зібров:

Мужні хлопці та дівчата, ви — герої.

Саша Бо:

Ми, народ України, неймовірно вдячні вам за кожну ніч, за кожен новий день.

Тарас Цимбалюк:

Я хочу подякувати нашій армії, нашим воїнам…

Alyona Alyona:

За вашу працю, за те, що ми спимо і за те, що ми живі.

Jerry Heil:

Я вам дякую за те, що завдяки вам у нас є шанс і на щастя, і на мрію.

Дзідзьо:

Шановні наші, мужні, відважні захисники.

Ольга Цибульська:

Пишаюся вами — найсильнішими, найбільш сміливими у світі. Все буде Україна.

Юрій Ткач:

Я зараз хочу сказати спасибі тим, хто зараз боронить нашу Україну.

Леся Нікітюк:

Ось хто справжні супергерої!

Даніель Салем:

Дякую всім тим, завдяки кому ми прокидаємося кожного ранку.

Олександра Заріцька:

Величезне дякую ЗСУ.

Джамала:

Я дуже вдячна, що сьогодні зранку бачила посмішки своїх дітей, це все завдяки вам!

Надя Мейхер:

Вся Україна молиться за вас, вся Україна вірить у вас.

Ірина Федишин:

Україна обов’язково вистоїть.

Олег Винник:

Україна — ми сильні, ми ніколи не здамо нашу землю

Олександр Пономарьов.

Україна була, є і буде.

Закінчили відеоролик спільним кадром зі словами Слава Україні!

Інші зірки також не стоять осторонь й допомагають чим можуть.

До прикладу, Настя Каменських займається волонтерством та боронить Україну в інформаційних військах.