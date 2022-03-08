Шоу-біз

Ви — наші герої. Відомі українські зірки та блогери спільно подякували військовим

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 08 Березня 2022, 20:00
Звернення зірок до ЗСУ
Фото: Unsplash

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