Немає нічого, що могло б виправдати вбивства: П’єр Рішар засудив війну Росії проти України

Відомий і всіма улюблений французький актор театру і кіно П’єр Рішар раніше звик підбадьорювати людей своїми комедійними ролями, зокрема у фільмах Високий блондин у чорному черевику та Близнюк.

Він не раз відвідував Україну та відзначився особливою любов’ю до української кухні.

Проте часи змінюються і під час повномасштабної війни Росії проти України він записав відео без жодної краплі акторської гри, але все з тією ж любов’ю до українців.

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Рішар записав звернення до Путіна, засудивши криваву бійню, яку влаштували на українській землі російські окупанти. Актор впевнений, що слово вторгнення занадто слабке, щоб описати події в Україні.

Це вторгнення, що межує з бійнею, я навіть сказав би, з варварством. Ніщо не виправдовує вбивства жінок, дітей, мирних жителів. Це огидно.

Француз зізнався, що як і увесь світ, він кожен день передивляється новини про війну Росії проти України. Він бачив усі ті фото, що й ми, і тепер його більш ніж переповнюють емоції.

Актор жахається від варварства росіян. Однак захоплюється мужністю, самовідданістю й сміливістю українців.

Я високо ціную їхню (українців – ред.) сміливість і дух протистояння, їхню самовідданість. Я ними захоплююся!

Також Рішар зазначив, що має надію на те, що війна закінчиться якомога швидше. Оскільки продовжувати цю війну з боку російських окупантів просто огидно.

Крім того, актор на початку березня писав у своєму Twitter, що це вторгнення йому нагадує “поганий римейк” подій минулого, тобто Другу світову війну.

Нагадаємо, раніше Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц одружились, а замість подарунків молодята закликали надіслати кошти на допомогу Україні.