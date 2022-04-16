Шоу-біз

Немає нічого, що могло б виправдати вбивства: П’єр Рішар засудив війну Росії проти України

Даніела Долотова, редакторка сайту 16 Квітня 2022, 19:00
П'єр Рішар
Фото: IMDb

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