Нет ничего, что могло бы оправдать убийства: Пьер Ришар осудил войну России против Украины

Известный и любимый всеми французский актер театра и кино Пьер Ришар привык подбадривать людей своими комедийными ролями, в частности в фильмах Высокий блондин в черном ботинке и Близнец.

Он не раз посещал Украину и отличился особой любовью к украинской кухне.

Однако времена меняются и во время полномасштабной войны России против Украины он записал видео без капли актерской игры, но все с той же любовью к украинцам.

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Ришар записал обращение к Путину, осудив кровавую бойню, которую устроили на украинской земле российские оккупанты. Актер уверен, что слово вторжение слишком слабое, чтобы описать события в Украине.

Это вторжение, граничащее с бойней, я бы даже сказал, с варварством. Ничто не оправдывает убийства женщин, детей, мирных жителей. Это отвартительно.

Француз признался, что, как и весь мир, он каждый день следит за новостями о войне России против Украины. Он видел все те же фото, что и мы, и теперь его более чем переполняют эмоции.

Ришар в ужасе от варварства россиян. Вместе с тем его восхищают мужество, самоотверженность и смелость украинцев.

Я высоко ценю их (украинцев — ред.) смелость и дух противостояния, их самоотверженность. Я ими восхищаюсь!

Также Ришар отметил, что надеется на то, что война закончится как можно скорее. Поскольку продолжать эту бойню со стороны российских оккупантов просто противно.

Кроме того, актер в начале марта писал в своем Twitter, что это вторжение ему напоминает “плохой римейк” событий прошлого, то есть Вторую мировую войну.

Напомним, ранее Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц поженились, а вместо подарков молодожены призвали пожертвовать средства для помощи Украине.