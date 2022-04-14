Вместо подарка на свадьбу — пожертвования Украине: чем отличилась свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц

9 апреля сын звездной семьи Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм — Бруклин — женился на своей девушке Николе Пельтц. Она актриса и наследница американского миллиардера Нельсона Пельтца.
Вместо подарков молодожены призвали направить средства на помощь Украине.
На торжественную церемонию в Палм-Бич во Флориде пригласили 600 гостей. Зная о событиях, которые разворачиваются на другом конце света, Бруклин и Никола призвали гостей сделать пожертвования, чтобы помочь Украине, а именно женщинам, пожилым людям, семьям.
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Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham)
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Допис, поширений Vogue (@voguemagazine)
Незадолго до свадьбы супруги начали сотрудничество с гуманитарным агентством Care. Родители невесты сделали значительные пожертвования Украине.
Дэвид Бекхэм также отдавал свой Instagram, в котором более 70 миллионов подписчиков, главе Харьковского регионального перинатального центра Ирине Кондратовой, чтобы показать всему миру, как работают украинские медики во время войны.
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