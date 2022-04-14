Шоу-биз

Вместо подарка на свадьбу — пожертвования Украине: чем отличилась свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 14 апреля 2022, 16:32
бруклин бэкхем
Фото: Getty Images

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