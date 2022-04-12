Шоу-биз

Бритни Спирс ждет ребенка. Певица говорит, что будет заниматься йогой каждый день, но полезно ли это для беременных? Рассказываем

Даниэла Долотова, редактор сайта 12 апреля 2022, 16:13
Даруватиму багато радості та кохання. Брітні Спірс вагітна втретє
Фото: Instagram

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