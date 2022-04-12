Бритни Спирс ждет ребенка. Певица говорит, что будет заниматься йогой каждый день, но полезно ли это для беременных? Рассказываем

Когда-то мир увлекался Бритни Спирс и ее песнями. Потом ужасался от, казалось бы, непонятных выходок.

Спустя годы мы поняли ее боль и радуемся, что американская поп-дива наконец-то свободна от обязательств и может быть счастлива.

Кажется, теперь ей это действительно удается. Как сообщает певица в своем Instagram, поначалу она не могла понять, почему набрала вес во время отпуска. Ее муж Сэм Асгари еще и пошутил, что это беременность от еды.

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Однако, как оказалось, это ребенок от него. И Бритни этому очень рада.

Раньше во время своих первых двух беременностей ей приходилось тяжело работать и самостоятельно справляться с разными проблемами, которые только больше давили на нее психологически.

В этот раз я буду заниматься йогой каждый день! И буду дарить много радости и любви, — говорит певица.

Теперь она может свободно распоряжаться своим временем и силами. Поэтому Бритни планирует меньше выходить из дома, чтобы не повторить ошибки прошлого.

Полезна ли йога для беременных

Конечно, о пользе йоги говорят уже давно. Кому-то она помогает расслабиться морально, другим — сделать свою фигуру более рельефной. Однако полезно ли заниматься йогой во время беременности?

Рекомендуется проконсультироваться со своим гинекологом, прежде чем начинать заниматься определенной физической активностью во время беременности. Однако в большинстве своем если женщина и до начала прекрасного периода ее жизни занималась йогой, то продолжить разрашают.

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Главное в этом деле — это умеренность. Не следует сразу давать своему организму большие нагрузки, как только врач дал на это добро.

Что дают занятия йогой беременным

Укрепят мышцы спины, что помогает сохранять баланс при вынашивании ребенка и уменьшает нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Научат правильно дышать во время родов. Уменьшат уровень тревоги и облегчат предродовые страхи. Научат быстрее расслабляться и легче засыпать. Помогут укрепить связь с малышом. Этому способствует концентрация на внутренних чувствах и эмоциях. Повысят уровень доверия к себе. После занятий чувствуется полный контроль над каждой частью своего тела, чего иногда не хватает беременным, которым кажется, что это теперь совершенно неизвестный организм. Помогут научиться раскрывать бедра при родах. Некоторые инструкторы могут обратить внимание на позы, позволяющие облегчить процесс родов.

Противопоказания

выкидыши

тяжелое течение беременности

слабость шейки матки

наличие хронических заболеваний

токсикоз и уменьшение веса

любые кровотечения

Однако помните, что в первую очередь нужно посоветоваться со своим врачом. Только он знает индивидуальные особенности твоего организма и может определить, стоит ли на том или ином этапе беременности заниматься какой-либо активностью.

Напомним, ранее сын Джона Леннона нарушил давнюю клятву, чтобы поддержать Украину, и спел песню своего отца Imagine. Она считается одой миру, поэтому неудивительно, что она снова звучит и собирает средства для великой миссии.