Бритни Спирс ждет ребенка. Певица говорит, что будет заниматься йогой каждый день, но полезно ли это для беременных? Рассказываем

Когда-то мир увлекался Бритни Спирс и ее песнями. Потом ужасался от, казалось бы, непонятных выходок.
Спустя годы мы поняли ее боль и радуемся, что американская поп-дива наконец-то свободна от обязательств и может быть счастлива.
Кажется, теперь ей это действительно удается. Как сообщает певица в своем Instagram, поначалу она не могла понять, почему набрала вес во время отпуска. Ее муж Сэм Асгари еще и пошутил, что это беременность от еды.
Однако, как оказалось, это ребенок от него. И Бритни этому очень рада.
Раньше во время своих первых двух беременностей ей приходилось тяжело работать и самостоятельно справляться с разными проблемами, которые только больше давили на нее психологически.
В этот раз я буду заниматься йогой каждый день! И буду дарить много радости и любви, — говорит певица.
В этот раз я буду заниматься йогой каждый день! И буду дарить много радости и любви, — говорит певица.
Теперь она может свободно распоряжаться своим временем и силами. Поэтому Бритни планирует меньше выходить из дома, чтобы не повторить ошибки прошлого.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)
Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)
Конечно, о пользе йоги говорят уже давно. Кому-то она помогает расслабиться морально, другим — сделать свою фигуру более рельефной. Однако полезно ли заниматься йогой во время беременности?
Рекомендуется проконсультироваться со своим гинекологом, прежде чем начинать заниматься определенной физической активностью во время беременности. Однако в большинстве своем если женщина и до начала прекрасного периода ее жизни занималась йогой, то продолжить разрашают.
Главное в этом деле — это умеренность. Не следует сразу давать своему организму большие нагрузки, как только врач дал на это добро.
Однако помните, что в первую очередь нужно посоветоваться со своим врачом. Только он знает индивидуальные особенности твоего организма и может определить, стоит ли на том или ином этапе беременности заниматься какой-либо активностью.
Напомним, ранее сын Джона Леннона нарушил давнюю клятву, чтобы поддержать Украину, и спел песню своего отца Imagine. Она считается одой миру, поэтому неудивительно, что она снова звучит и собирает средства для великой миссии.