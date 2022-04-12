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Брітні Спірс чекає на дитину. Співачка каже, що займатиметься йогою щодня, але чи корисно це для вагітних? Розповідаємо

Даніела Долотова, редакторка сайту 12 Квітня 2022, 16:13
Даруватиму багато радості та кохання. Брітні Спірс вагітна втретє
Фото: Instagram

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