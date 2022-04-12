Брітні Спірс чекає на дитину. Співачка каже, що займатиметься йогою щодня, але чи корисно це для вагітних? Розповідаємо

Колись світ захоплювався Брітні Спірс та її піснями. Потім жахався від, здавалося б, незрозумілих витівок.
Коли минули роки, ми зрозуміли її біль та радіємо, що американська поп-діва нарешті вільна від зобов’язань і може бути щасливою.
Здається, тепер їй це і справді вдається. Як повідомляє співачка у своєму Instagram, спочатку вона не могла зрозуміти, чому набрала вагу під час відпустки. Її чоловік Сем Асгарі ще й пожартував, що то вагітність від їжі.
Проте, як виявилось, це дитинка від нього. І Брітні цьому надзвичайно рада.
Раніше під час своїй перших двох вагітностей їй доводилось тяжко працювати та самостійно розв’язувати різні проблеми, що лише більше тиснули на неї психологічно.
Цього разу я займатимуся йогою щодня! І даруватиму багато радості та любові, — каже співачка.
Цього разу я займатимуся йогою щодня! І даруватиму багато радості та любові, — каже співачка.
Тепер вона може вільно розпоряджатися своїм часом та силами. Тож Брітні планує менше виходити з дому, щоб не повторити помилок минулого.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)
Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)
Звичайно, про користь йоги говорять уже давно. Комусь вона допомагає розслабитись морально, іншим — зробити свою фігуру більш рельєфною. Проте чи корисно займатись йогою під час вагітності?
Найчастіше попереджають, що варто проконсультуватися зі своїм гінекологом, перш ніж починати займатись певною фізичною активністю під час вагітності. Проте здебільшого якщо жінка і до початку прекрасного періоду її життя займалась йогою, то продовжити дозволяють.
Головне у цій справі — це помірність. Не варто одразу давати своєму організму великі навантаження, щойно лікар дав на це добро.
Проте пам’ятайте, що передусім потрібно порадитись зі своїм лікарем. Тільки він знає індивідуальні особливості твого організму та може визначити, чи варто на тому чи іншому етапі вагітності займатися будь-якою активністю.
Нагадаємо, раніше син Джона Леннона порушив давню клятву, щоб підтримати Україну, та заспівав пісню свого батька Imagine. Вона вважається одою миру, тому не дивно, що тепер вона знову звучить і збирає кошти для великої місії.