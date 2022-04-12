Брітні Спірс чекає на дитину. Співачка каже, що займатиметься йогою щодня, але чи корисно це для вагітних? Розповідаємо

Колись світ захоплювався Брітні Спірс та її піснями. Потім жахався від, здавалося б, незрозумілих витівок.

Коли минули роки, ми зрозуміли її біль та радіємо, що американська поп-діва нарешті вільна від зобов’язань і може бути щасливою.

Здається, тепер їй це і справді вдається. Як повідомляє співачка у своєму Instagram, спочатку вона не могла зрозуміти, чому набрала вагу під час відпустки. Її чоловік Сем Асгарі ще й пожартував, що то вагітність від їжі.

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Проте, як виявилось, це дитинка від нього. І Брітні цьому надзвичайно рада.

Раніше під час своїй перших двох вагітностей їй доводилось тяжко працювати та самостійно розв’язувати різні проблеми, що лише більше тиснули на неї психологічно.

Цього разу я займатимуся йогою щодня! І даруватиму багато радості та любові, — каже співачка.

Тепер вона може вільно розпоряджатися своїм часом та силами. Тож Брітні планує менше виходити з дому, щоб не повторити помилок минулого.

Чи корисна йога для вагітних

Звичайно, про користь йоги говорять уже давно. Комусь вона допомагає розслабитись морально, іншим — зробити свою фігуру більш рельєфною. Проте чи корисно займатись йогою під час вагітності?

Найчастіше попереджають, що варто проконсультуватися зі своїм гінекологом, перш ніж починати займатись певною фізичною активністю під час вагітності. Проте здебільшого якщо жінка і до початку прекрасного періоду її життя займалась йогою, то продовжити дозволяють.

Головне у цій справі — це помірність. Не варто одразу давати своєму організму великі навантаження, щойно лікар дав на це добро.

Що дають заняття йогою вагітним

Зміцнять м’язи спини, що допомагає зберігати баланс при виношуванні дитини та зменшує навантаження на опорно-руховий апарат. Навчать правильно дихати під час пологів. Зменшать рівень тривоги та полегшать передпологові страхи. Навчать швидше розслаблятися та легше засинати. Допоможуть зміцнити зв’язок із малюком. Цьому сприяє концентрація на внутрішніх почуттях і емоціях. Підвищать рівень довіри до себе. Після занять відчувається повний контроль над кожною частиною тіла, чого іноді не вистачає вагітним, яким здається, що це тепер абсолютно невідомий організм. Допоможуть навчитися розкривати стегна при пологах. Деякі інструктори можуть звернути увагу на пози, які дадуть змогу полегшити процес пологів.

Протипоказання

викидні

важкий перебіг вагітності

слабкість шийки матки

наявність хронічних захворювань

токсикоз і зменшення ваги

будь-які кровотечі

Проте пам’ятайте, що передусім потрібно порадитись зі своїм лікарем. Тільки він знає індивідуальні особливості твого організму та може визначити, чи варто на тому чи іншому етапі вагітності займатися будь-якою активністю.

Нагадаємо, раніше син Джона Леннона порушив давню клятву, щоб підтримати Україну, та заспівав пісню свого батька Imagine. Вона вважається одою миру, тому не дивно, що тепер вона знову звучить і збирає кошти для великої місії.