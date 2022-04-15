Моє серце розривається за кожну українську дитину: Г’ю Джекман поспілкувався з маленьким одеситом

З кожним ударом нашого серця якась дитина покидає дім через війну в Україні, — написав Г’ю Джекман у своєму Instagram.

52-річний австралійський актор спочатку поділився малюнком від маленького українського героя. Він розповів, що Костя лише нещодавно приїхав з Одеси і йому всього сім років.

Хлопчик давно захоплюється творчістю Г’ю Джекмана, а особливо його роллю Росомахи. Тепер актор говорить, що вони друзі.

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Познайомитись їм допомогла волонтерка ЮНІСЕФ Юлія. Вона розповіла акторові, як ідуть справи у центрі для переселенців. Також повідомила, що майже 5 млн дітей уже були змушені покинути Україну через війну.

Тому разом вони нагадали, що дуже важливо, щоб світ продовжував робити пожертвування для українців.

Також Г’ю Джекман закликав світ зупинити окупанта. Актор опублікував звернення Володимира Зеленського на своїй сторінці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що український поет та музикант Сергій Жадан отримав Премію Свободи, а нагороду у 10 тисяч франків збирається віддати на волонтерські потреби.