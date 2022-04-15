Мое сердце разрывается за каждого украинского ребенка: Хью Джекман пообщался с маленьким одесситом

С каждым ударом нашего сердца какой-то ребенок покидает свой дом из-за войны в Украине, — написал Хью Джекман в своем Instagram.

52-летний австралийский актер сначала поделился рисунком от маленького украинского героя. Он рассказал, что Костя только недавно приехал из Одессы и ему всего семь лет.

Мальчик давно увлекается творчеством Хью Джекмана, а особенно его ролью Росомахи. Теперь актер говорит, что они друзья.

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Познакомиться им помогла волонтер ЮНИСЕФ Юлия. Она рассказала актеру, как обстоят дела в центре для переселенцев. Также сообщила, что почти 5 млн детей уже были вынуждены покинуть Украину из-за войны.

Поэтому они вместе напомнили, что очень важно, чтобы мир продолжал делать пожертвования для украинцев.

Также Хью Джекман призвал мир остановить оккупанта. Актер опубликовал обращение Владимира Зеленского на своей странице.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинский поэт и музыкант Сергей Жадан получил Премию Свободы, а награду в 10 тысяч франков собирается отдать на волонтерские нужды.