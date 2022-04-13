Шоу-биз

Сергей Жадан получил Премию Свободы и 10 тысяч франков

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 13 апреля 2022, 13:15
Сергій Жадан отримав німецьку Премію Свободи та 10 тисяч швейцарських франків
Фото: Facebook

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