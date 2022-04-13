Сергей Жадан получил Премию Свободы и 10 тысяч франков

Украинский поэт и музыкант Сергей Жадан получил Премию Свободы от фонда Франка Ширрмахера. В этом году ее вручили впервые. Традиционную премию в 10 тысяч швейцарских франков художник решил отдать на волонтерские нужды.
Денежную составляющую премии — 10 тысяч швейцарских франков — радо отдам на волонтерские нужды: куплю пару бусов для хороших людей.
Денежную составляющую премии — 10 тысяч швейцарских франков — радо отдам на волонтерские нужды: куплю пару бусов для хороших людей.
Премия присуждается нерегулярно личностям, стремящимся к просветленному сознанию и творческой свободе личности. Сергей Жадан получил премию “за литературное, поэтическое и эссеистическое творчество и мужественную преданность в тяжелое время”.
Церемония награждения состоится осенью в Цюрихе.
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