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Страшнее всего было не видеть друг друга — история мамы и ее двух сыновей-близнецов, которым чудом спасли зрение после взрывной волны

Алина Матвийчук, журналист программы Викна-новости 29 мая 2022, 16:00
мамі та близьнюкам врятували зір
Фото: Unsplash, Pexels, ДСНС/Facebook

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