Страшнее всего было не видеть друг друга — история мамы и ее двух сыновей-близнецов, которым чудом спасли зрение после взрывной волны

Польские медики спасли зрение маме и двум ее сыновьям-близнецам из Луганской области. Снаряд прилетел прямо в дом.

Елена с пятилетними Назаром и Тимуром из небольшого поселка Боровское Луганской области, его на днях временно захватили российские войска (прим. интервью записанное до того, как враг зашел в населенный пункт).

Перед тем как начать разговор, Елена просит чуть-чуть развернуться от окна, потому что после операций на глазах ей все еще больно.

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Вам из окна не светит? Мне светит просто. В глаза ярко. Больно.

Женщина вспоминает тот день, который полностью перевернул и едва не унес их с детьми жизни. Это было утро. Они как раз были в доме отца Елены. Он с женой и другими детьми тоже был дома. Их не задело. Снаряд прилетел в кухню, рядом с которой в коридоре суетились Елена с близнецами.

Я их обняла и села на колени, больше ничего не успела сделать.

— Это произошло 11 марта в 11 утра. На улице было тихо, ни выстрелов, ничего. И тут прилетел снаряд. Мгновенно, непонятно откуда, мы даже не поняли, что произошло. Снаряд прилетел прямо в окно кухни. Я не успела ничего, ни отойти в другую комнату, ничего.

От взрывной волны Назару выбило глаз. Все осколки от окна и снаряда полетели прямо на них. Близнецам и маме стеклом сильно порезало лицо, шею, руки. Елене еще выбило зубы, а обломок снаряда переломал палец на ноге.

— Только было все окровавлено, у меня, у детей. Прямо в лицо! У ребенка один глаз выбило взрывной волной, только представьте, какая это сила была! Выбить глаз ребенку! Они оба были напуганы, все в крови. Страх!

“Просто чудо, что вообще остались живы, как вас не разорвало!?” – пересказывает Елена слова отца. Потому что от той части дома, куда попал снаряд, ничего не осталось. Кухню разбило полностью. Два котла просто вырвало с “мясом”, уничтожило холодильник и ванную комнату. Елена добавляет:

Весь поселок разбит, почти в каждый дом прилетело.

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Папа Елены срочно доставил их с внуками в больницу в Северодонецке. Там им оказали первую помощь, достали осколки, зашили раны. Однако ранения глаз были слишком серьезными.

Очень много осколков попало. Нам потом их доставали оттуда, прямо из глаз.

Далее, благодаря волонтерам, Елену с близнецами доставили в Днепр, оттуда во Львов и уже после специальной польской скорой в Люблин. В одну из самых больших офтальмологических клиник Европы.

Профессор и заведующий кафедрой общей офтальмологии службы детской офтальмологии медицинского университета в Люблине Роберт Рейдак рассказывает:

– Я сказал привозить их срочно! Потому что при таких травмах глаз нельзя было терять время. Я получил письмо от украинских коллег о маме с двумя пятилетними близнецами, у которых были очень серьезные ранения от взрыва снаряда. Так что я не медля ответил так, конечно! Я буду лечить их и надеюсь помочь им.

Елена говорит, что страшнее всего было не видеть друг друга, ведь после разрыва снаряда и до операций в Люблине они с детьми почти ничего не видели. Женщина занималась детьми наощупь. Часто приходилось успокаивать малышей при переездах просто прижав к себе, не видя их.

Кричат, плачут “мама”, а я их не вижу почти. Это очень тяжело.

— Конечно, объясняла, что у нас с глазами проблемы, что мы не видим. Не пугайтесь, не бойтесь. Что мы едем туда, где нам помогут, где будет спокойно и все будет хорошо, не нужно плакать. Когда мы сюда приехали, они почти не спали, много плакали, кричали по ночам. Дети были напуганы тем, что пришлось пережить дома.

В Люблин приехали почти с пустыми руками. Схватить из дома успели мало что. Так что всем необходимым и игрушками, и вещами здесь помогают волонтеры.

Помощь нам оказали огромную. Спасибо всем очень! И детям принесли вещи и мне. Игрушки, обувь, одежда. Мы из одной больницы переезжали в другую, поэтому у нас было немного, только то, что успели ухватить и все.

Сразу после приезда срочно началось лечение зрения семьи. Оно для них бесплатное. Две операции на глазах сделали Елене. Тимур и Назар тоже уже перенесли по два хирургических вмешательства. Однако Назару еще предстоит имплантирование глазного протеза. Его нужно заказывать.

Но главный врач, профессор Рейдак, уверяет, что уже можно говорить об успешности операций. И мама и дети теперь видят.

— Это была комплексная хирургия катаракты, охватывающая и лечение. Я уже имплантировал специальные интраокулярные линзы в оба глаза Елены, а мои коллеги прооперировали ребят. И результатами операций мы действительно удовлетворены.

Елена с детьми теперь привыкают к спокойной и мирной жизни. Хотя до сих пор не могут выбросить из головы все взрывы и войну, которая пришла к ним в феврале.

Восемь лет было все спокойно, таких взрывов, такого оружия не было. Мы жили спокойно, дети ходили в сад, была работа, все работало.

— Вот жили как будто спокойно все было. А пришла эта война, этот страх, этот ужас. Это было психологически, морально тяжело. Все эти взрывы, не передать словами, какой это страх. Оно летит над головой, тарахтит, грохочет и днем ​​и ночью. Ты бежишь в этот погреб – это страшно!

В родном Боровском у Елены еще осталась семья. Именно поэтому, говорит Елена, и не может спокойно быть здесь в безопасности и не переживать.

Семья моя, мама, сестра с мужем, племянница. Они сидят в погребе. Там обстрел один за другим. Они не могут уехать оттуда.

Но несмотря на тоску и боль Елена находит в себе силы жить дальше и как бы не хотелось сесть и заплакать, она себе этого не позволяет, потому что сейчас ей нужно быть сильной ради сыновей.

Все это перенести… И при этом выжить. Выжить, понимаете! Бог оставил нас в живых, спас нас. Просто руки и ноги целые и слава Богу! А это все, что на лице, это можно сделать.

– Я говорю и мне хочется плакать, но я не буду этого показывать. Потому что я держусь, стараюсь, потому что есть ради кого мне это делать. Мы здесь, только я и дети. Больше никого нет. Ради них мне нужно держаться!

Елена с детьми, конечно, мечтает вернуться домой к родным, но только после того, как оттуда уйдет война.

В то же время здесь в Люблине волонтеры уже подыскивают семье жилье, как только Елену с детьми выпишут. Дальше семью ждет еще долгая реабилитация и не только физическая, но и психологическая. Однако прогнозы обнадеживающие, говорит профессор Рейдак.

— Конечно, реабилитация займет какое-то время, но сейчас я уверен, что после хирургии с глазами Елены все в порядке. Так же очень важно сейчас следить за двумя мальчиками. Я думаю, что им нужна психологическая реабилитация, потому что они пережили очень страшные вещи.

Спасение зрения профессор Рейдак называет маленьким чудом. Но оно в стенах клиники с начала полномасштабного вторжения России в Украину не единственное.

На момент записи интервью в больнице было девять пациентов, пострадавших от российской агрессии. Всего здесь приняли несколько десятков украинцев.

— Мы организовали курсирование бригады скорой помощи между Люблином и Львовом, забирающей раненых украинцев. Это бригада польских врачей, там есть анестезиолог, другой медперсонал и помощник-водитель.

— Они не переживают из-за бомбежки? Ведь во Львове тоже время от времени есть угроза авиаударов?

У них есть миссия! Они знают, что и зачем они это делают. Благодаря этим людям мы можем спасать и помогать пациентам. Это отличные люди с невероятными человеческими качествами.

Польские врачи постоянно в связи с украинскими коллегами и вместе проводят консультации по лечению разных ран глаз. Кроме того, отсюда в Украину отправляют фуры с медицинской помощью украинцам.

Напомним, ранее мы рассказывали, как легенда мировой трансплантологии Роберт Монтгомери учил врачей во Львове.