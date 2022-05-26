Рассказы

Легенда мировой трансплантологии в Украине! Как Роберт Монтгомери учил врачей во Львове

Ирина Заславец, медицинский обозреватель программы Викна-Новости 26 мая 2022, 21:00
Трансплантолог Роберт Монтгомері у Львові
Фото: Facebook

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