Легенда мировой трансплантологии в Украине! Как Роберт Монтгомери учил врачей во Львове

Он живет с донорским сердцем, занесен в Книгу рекордов Гиннеса, и это под его руководством произошла первая в мире пересадка почки от свиньи. Легенда мировой трансплантологии — Роберт Монтгомери — был в украинской Первой медицинской ассоциации Львова.

Профессор Монтгомери приехал из Соединенных Штатов. Там он возглавляет Институт трансплантации Лангон Нью-Йоркского университета, где только в прошлом году были пересажены 3250 органов. И первая ксенотрансплантация почки человеку в сентябре 2021 года, когда орган генетически модифицированной свиньи получил пациент с нарушением почечной функции, у которого диагностировали смерть мозга — среди них. Это был прорыв в мире трансплантологии!

До этого в 2010 году Роберт Монтгомери провел крупнейшую в мире одновременную трансплантацию органов в один день. Этот случай и зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса.

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Сам профессор Монтгомери пересадил более 2000 почек за свою медицинскую практику, и пять лет назад он был на месте пациента, который нуждался в органе.

В Аргентине он заболел. Сердце вышло из строя и остановилось семь раз за несколько месяцев.

После месяца в реанимации Роберт Монтгомери получил здоровый орган, но покинул больницу не только с ним, но и с революционной идеей.

Роберт говорит: я не понимал, почему кто-то должен умереть, чтобы спасти его. Затем он решил: будущее трансплантологической науки — ксенотрансплантация.

Это трансплантация органов, тканей и/или клеточных организмов из тела одного биологического вида в организм другого биологического вида.

И теперь профессор уверен: через десять лет это станет рутиной, решая проблему с отсутствием донорских органов.

Во Львове Роберт Монтгомери провел два дня. В течение этого времени ему не только удалось прочитать лекции медикам, но и пересадить три почки вместе с нашими врачами.

Наши врачи и пациенты счастливы! У медиков теперь много планов и идей, которые необходимо реализовать.

Сейчас врачи на уровне с нашими ВСУ становятся героями современности, потому что они спасают жизни тех, кто нас защищает. Проводят операции в полевых условиях, под обстрелами и бомбежками, оставаясь верными клятве Гиппократа. Ранее мы рассказали историю 25-летнего пластического хирурга Александра, который спасает жизни наших солдат.