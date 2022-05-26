Легенда світової трансплантології в Україні! Як Роберт Монтгомері навчав лікарів у Львові

Він живе з донорським серцем, внесений до Книги рекордів Гіннеса, і це під його керівництвом відбулася перша у світі трансплантація нирки людині від свині. Легенда світової трансплантології — Роберт Монтгомері — побував в українському Першому медичному об’єднанні Львова.

Професор Монтгомері прилетів зі США. Там він очолює Інститут трансплантації Лангон Нью-Йоркського університету, де лише торік пересадили 3250 органів. І перша ксенотрансплантація нирки людині у вересні 2021-го, коли орган генномодифікованої свині отримав пацієнт з порушенням функції нирок, у якого діагностували смерть мозку — серед них. І це стало проривом у світі трансплантології!

До того у 2010-му році Роберт Монтгомері реалізував найбільшу у світі одночасну “перехресну” трансплантацію органів — десять за один день. Цей випадок і зафіксовано у Книзі рекордів Гіннеса.

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Сам професор Монтгомері за свою лікарську практику пересадив понад 2000 нирок, а п’ять років тому ще й опинився на місці пацієнта, який потребував органу.

В Аргентині він захворів. Серце вийшло з ладу і за кілька місяців зупинилося сім разів.

Після місяця в реанімації Роберт Монтгомері таки отримав здоровий орган, але з лікарні вийшов не тільки з ним, а з революційною ідеєю.





Роберт каже: не розумів, чому має хтось померти, щоб врятували його. Тоді й вирішив: майбутнє трансплантаційної науки — ксенотрансплантація.

Це трансплантація органів, тканин та/або клітинних органоїдів з тіла одного біологічного виду в організм іншого біологічного виду.

І нині професор певен: за десять років це стане рутиною, вирішивши проблему із браком донорських органів.

У Львові Роберт Монтгомері провів два дні. За цей час він встиг не лише прочитати лекції для медиків, а й спільно з нашими лікарями пересадив три нирки.

Наші лікарі й пацієнти щасливі! Тепер медики мають багато планів та ідей, які потрібно реалізувати.

Нині лікарі на рівні з нашими ЗСУ стають героями сучасності, адже вони рятують життя тих, хто нас захищає. Проводять операції в польових умовах, під обстрілами, в бомбосховищах і залишаються вірними присязі Гіппократа. Раніше ми розповідали історію 25-річного пластичного хірурга Олександра, що рятує життя наших солдатів.