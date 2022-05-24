Вона втратила маму у Бучі, але не зламалась духом. Щемлива історія української лікарки

Наша сила — в наших людях, які попри важку ситуацію у країні та в особистому житті знаходять в собі сили допомагати іншим тим, чим можуть.

Такий метод зцілення використовують багато волонтерів, яким вдалося вирватися з окупації або які пережили травматичні події.

Ортопед-травматолог і волонтерка Оксана Мироненко родом з Луганська. У 2014 році переїхала на Київщину, а після повномасштабного вторгнення разом із сім’єю опинилася на Прикарпатті.

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Тут жінка знайшла свою місію — волонтерство. Робить це у приватній клініці, яка безкоштовно приймає на лікування військових та потерпілих цивільних.

Лікарка з Київщини втратила маму в Бучі, а її батька врятували волонтери, тож жінка вірить, що когось може врятувати й вона.

Лікар має рятувати людей. Яким чином я це роблю — не важливо, головне, що я це роблю. Там, де я потрібна, там я і буду.

Після пережитого лікування воєнної травми Оксана не зупинилася, не занепала духом, а робить усе, що може, задля порятунку людей.

За три місяці цей заклад надав допомогу вже понад 400 людям, рятуючи їхнє здоров’я та життя від наслідків війни.

Медикаменти, обладнання та інструменти — майже все зібране з інших областей за допомогою волонтерів та благодійних організацій.

Більшість лікарів у цьому медичному закладі — теж волонтери, які переїхали з різних куточків України.

Однак попри те, що людям надають допомогу, дуже часто їх нікуди виписувати. Адже багато біженців не мають більше житла, документів та грошей, щоб винайняти його.

А через втрату документів процес отримання матеріальної допомоги дещо затягнеться.

Для таких людей у лікарні запрошують працівників ЦНАПів та соціальних служб, щоб постраждалі змогли отримати необхідні пільги. Та все ще лишається проблема з житлом.

Тому Оксана, окрім порятунку життів як лікар, займається ще й волонтерською діяльністю соціального характеру.

Місія Оксани

Вона організовує інших волонтерів, які разом шукають, прибирають та облаштовують житло тим, хто зараз не має, де і на що жити.

Такими прихистками переважно стають школи та дитячі садочки, але місця не вистачає усім. Окрім того, багато людей потребують окремого догляду.

Тому волонтери шукають старі й занедбані помешкання, в яких давно ніхто не живе.

Вони максимально намагаються прибрати та створити належні умови для життя, щоб люди, яких нікуди виписувати з лікарні, не опинилися на вулиці.

Активно звертаються в громади, шукають спонсорів, щоб мінімально облаштувати помешкання. За тиждень вже досягли неабиякого успіху — поселили понад 30 людей.

Оксана Мироненко не єдина, хто рятує життя й допомагає іншим. В Україні багато таких імен, яким люди завдячують життям.

Одним з тих лікарів, чиє ім’я повинні знати, є пластичний хірург Олександр, який рятує понівечені обличчя.