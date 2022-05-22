Надійні поради: як отримати відшкодування за зруйноване майно

Олена Яковлєва, редакторка сайту 22 Травня 2022, 15:00
Як отримати компенсацію за зруйноване окупантами житло
Фото: ДСНС/Facebook

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