Надійні поради: як отримати відшкодування за зруйноване майно

Надія Матвєєва продовжує ділитися цінними порадами, які допоможуть убезпечити життя у воєнний час, у рубриці Надійні поради на СТБ.

Цього разу телеведуча розповіла, як отримати відшкодування за зруйноване окупантами майно.

Перед тим, як фіксувати збитки від рашистів, переконайся, що це безпечно для твого життя та здоров’я. Роби це лише після закінчення будь-яких бойових дій!

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Що робити, якщо твій будинок розбомбили

Ось кілька кроків, як правильно зафіксувати збитки свого житла:

Щоб після війни отримати відшкодування збитків, зроби на телефон фото та відео пошкодженого обстрілами будинку . У кадрі мають бути також сусідські помешкання, магазини чи ще якісь орієнтири. Фото намагайся робити панорамними.

. У кадрі мають бути також сусідські помешкання, магазини чи ще якісь орієнтири. Фото намагайся робити панорамними. Під час запису відео назви свої ім’я та прізвище, адресу, час та дату зйомки, покажи паспорт, час на годиннику та опиши, що сталося і що саме зруйновано. Обов’язково наведи камеру на себе , покажи обличчя.

, покажи обличчя. Якщо є можливість, попроси описати стан майна сусідів чи представника громади . Хай вони теж назвуть тебе, адресу, місце події та що саме відбулось. Свідки у цьому випадку вкрай важливі.

. Хай вони теж назвуть тебе, адресу, місце події та що саме відбулось. Свідки у цьому випадку вкрай важливі. Якщо на місце пожежі чи обстрілу приїжджали ДСНС, запроси в них акт чи його копію . Хоча б сфотографуй його, щоб у тебе був його номер та реквізити.

. Хоча б сфотографуй його, щоб у тебе був його номер та реквізити. Пожежу чи обвал будинку фіксували ЗМІ? Збережи посилання на сюжети, зроби скріншоти та фото.

Також зафіксувати збитки можна через кілька онлайн-ресурсів:

застосунок Дія; сайт Докази; сайт Росія заплатить; чат-бот у Телеграм.

Якщо ти став/-ла потерпілим або свідком воєнних злочинів Росії проти цивільного населення, також фіксуй та надсилай докази:

Наразі збирай докази та надійно зберігай їх як в електронному вигляді, так і на папері. Поки що в суди звертатися майже нереально, але після перемоги або Україна, або Росія (шляхом репарацій) обов’язково усе відшкодує.

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