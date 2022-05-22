Надійні поради: як отримати відшкодування за зруйноване майно

Надія Матвєєва продовжує ділитися цінними порадами, які допоможуть убезпечити життя у воєнний час, у рубриці Надійні поради на СТБ.
Цього разу телеведуча розповіла, як отримати відшкодування за зруйноване окупантами майно.
Перед тим, як фіксувати збитки від рашистів, переконайся, що це безпечно для твого життя та здоров’я. Роби це лише після закінчення будь-яких бойових дій!
Ось кілька кроків, як правильно зафіксувати збитки свого житла:
Також зафіксувати збитки можна через кілька онлайн-ресурсів:
Фото: Unsplash
Якщо ти став/-ла потерпілим або свідком воєнних злочинів Росії проти цивільного населення, також фіксуй та надсилай докази:
Наразі збирай докази та надійно зберігай їх як в електронному вигляді, так і на папері. Поки що в суди звертатися майже нереально, але після перемоги або Україна, або Росія (шляхом репарацій) обов’язково усе відшкодує.
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Технології з розпізнавання облич та штучний інтелект дають змогу знайти кожного за короткий проміжок часу. Залишитись анонімом у 21-му столітті не вдасться.
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