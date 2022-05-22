Надійні поради: как получить компенсацию за разрушенное жилье

Надежда Матвеева продолжает делиться ценными советами, которые помогут обезопасить жизнь в военное время, в рубрике Надійні поради на СТБ.
На этот раз телеведущая рассказала, как получить компенсацию за разрушенное оккупантами жилье.
Перед тем, как фиксировать ущерб от рашистов, убедись, что это безопасно для твоей жизни и здоровья. Делай это только после окончания любых боевых действий!
Вот несколько шагов, как правильно зафиксировать ущерб:
Также зафиксировать ущерб можно через несколько онлайн-ресурсов:
Фото: Unsplash
Если ты стал пострадавшим или свидетелем военных преступлений России против гражданского населения, также фиксируй и присылай доказательства:
Собери доказательства и надежно храни их как в электронном виде, так и на бумаге. Пока что в суды обращаться почти нереально, но после победы либо Украина, либо Россия (путем репараций) обязательно все возместит.
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