Надійні поради: как получить компенсацию за разрушенное жилье

Надежда Матвеева продолжает делиться ценными советами, которые помогут обезопасить жизнь в военное время, в рубрике Надійні поради на СТБ.

На этот раз телеведущая рассказала, как получить компенсацию за разрушенное оккупантами жилье.

Перед тем, как фиксировать ущерб от рашистов, убедись, что это безопасно для твоей жизни и здоровья. Делай это только после окончания любых боевых действий!

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Что делать, если твой дом разбомбили

Вот несколько шагов, как правильно зафиксировать ущерб:

Чтобы после войны получить возмещение ущерба, сделай на телефон фото и видео поврежденного обстрелами дома . В кадре должны быть также соседские дома, магазины или еще какие-то ориентиры. Фото старайся делать панорамными.

. В кадре должны быть также соседские дома, магазины или еще какие-то ориентиры. Фото старайся делать панорамными. Во время записи видео назови свои имя и фамилию, адрес, время и дату съемки, покажи паспорт, время на часах и опиши, что произошло и что разрушено. Обязательно наведи камеру на себя , покажи лицо.

, покажи лицо. Если есть возможность, попроси описать состояние имущества соседей или представителя общины . Пусть они тоже назовут себя, адрес, место происшествия и что именно произошло. Свидетели в этом случае очень важны.

. Пусть они тоже назовут себя, адрес, место происшествия и что именно произошло. Свидетели в этом случае очень важны. Если на место пожара или обстрела приезжали ГСЧС, запросы у них акт или его копию . Попроси сфотографировать его, чтобы у тебя был его номер и реквизиты.

. Попроси сфотографировать его, чтобы у тебя был его номер и реквизиты. Пожар или обрушение дома фиксировали СМИ? Сохрани ссылки на сюжеты, сделай скриншоты и фото.

Также зафиксировать ущерб можно через несколько онлайн-ресурсов:

приложение Дія; сайт Докази; сайт Росія заплатить; чат-бот в Телеграм.

Если ты стал пострадавшим или свидетелем военных преступлений России против гражданского населения, также фиксируй и присылай доказательства:

Собери доказательства и надежно храни их как в электронном виде, так и на бумаге. Пока что в суды обращаться почти нереально, но после победы либо Украина, либо Россия (путем репараций) обязательно все возместит.

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