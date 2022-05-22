Надійні поради: как получить компенсацию за разрушенное жилье

Елена Яковлева, редактор сайта 22 мая 2022, 15:00
Як отримати компенсацію за зруйноване окупантами житло
Фото: ДСНС/Facebook

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