Это вопрос не дней, а часов. Михаил Федоров о распознавании лиц российских оккупантов

Технологии распознавания лиц и искусственный интеллект позволяют найти каждого за короткий промежуток времени.

После освобождения от захватчиков Киевской области нам уже удалось установить личности многих мародеров, палачей, насильников и убийц, которые пролили кровь украинцев на родной земле. И такие поиски военных преступников продолжаются каждый день.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о технологиях распознавания лиц и поиске оккупантов.

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— На самом деле уже много найдено тех убийц, которые были в Буче и Ирпене.

Есть профили этих людей, есть фамилии, ясно, где они служат.

Есть много информации, и все продолжат над этим работать. За очень короткий период времени будет установлено все об этих людях, — говорит Федоров.

Федоров сообщил, что сегодня технологии позволяют найти каждого, кто попал в объектив хотя бы один раз.

Также он рассказал, что российские оккупанты любили фотографироваться самостоятельно, а еще их фиксировали камеры в домах, которые они грабили, поэтому все будут найдены. И, по его словам, это даже вопрос не дней, а часов.

Российские военные целенаправленно направляли оружие на мирное население. Полиция и правозащитные организации собирают доказательства зверств россиян в Украине. Каждый палач и насильник будет наказан.