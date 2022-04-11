Це питання не днів, а годин. Михайло Федоров про розпізнавання облич російських окупантів

Технології з розпізнавання облич та штучний інтелект дають змогу знайти кожного за короткий проміжок часу.

Після визволення від загарбників Київщини нам уже вдалося встановити особи багатьох мародерів, катів, ґвалтівників та вбивць, які пролили кров українців на рідній землі. І такі пошуки воєнних злочинців тривають щодня.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про технології розпізнавання облич та пошук окупантів.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

— Насправді вже багато знайдено тих вбивць, які були в Бучі та Ірпені.

Є профілі цих людей, є прізвища, зрозуміло вже, де вони служать.

Є багато інформації, і всі продовжать над цим працювати. За дуже короткий період часу буде встановлено все про цих людей, — каже Федоров.

Федоров повідомив, що сьогодні технології дозволяють знайти кожного, хто потрапив під об’єктив бодай один раз.

Також він розказав, що російські окупанти любили фотографуватися самостійно, а ще їх фіксували камери в будинках, які вони грабували, тож усі будуть знайдені. І, за його словами, це навіть питання не днів, а годин.

Російські військові цілеспрямовано спрямовували зброю на мирне населення. Поліція та правозахисні органи збирають докази російських звірств в Україні. Кожного ката буде притягнуто до відповідальності.