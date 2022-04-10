Україна

“Сафарі на українців” – саме так російських військових закликають на війну. Нові перехоплені розмови окупантів

Костянтин Мельников, Журналіст програми Факти ICTV 11 Квітня 2022, 01:00

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