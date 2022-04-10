“Сафарі на українців” – саме так російських військових закликають на війну. Нові перехоплені розмови окупантів

Здається українці зараз можуть нескінченно робити кілька речей. Ні, не дивитися на вогонь та воду, дещо краще: дивитися, як ЗСУ знищує окупантів, любуватися армійцями у Тік Ток та слухати перехоплені розмови російських військових.

Ми вже чули, як вони жаліються, що ненавидять Путіна, плачуться, що доводиться калічити себе, аби повернутись додому, та як вони зізнаються у своїх злочинах.

Тож традиційно повідомляємо тобі про нові перехоплені розмови окупантів.

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У жінок російських військових немає ні краплини співчуття до своїх чоловіків, вони тільки здатні рахувати гроші.

А ще окупанти вигадують собі подвиги.

Окупант: — Командир подав заяву, ніби я танк підбив.

Жінка окупанта: — А насправді?

Окупант: — Який танк? Де я тобі його візьму?

Інколи здається, що російські військові прийшли сюди не воювати, а грабувати. Доходить навіть до абсурду – крадуть жіночу білизну та собачі будки.

Окупант: — Мідь збирали, кілограмів 50 назбирали. Проводи усілякі.

Співрозмовник: — Ну ви ж це все заберете, якщо виживете?

Війну в Україні, вони в себе називають “Сафарі на українців” і піддаються впливу пропаганди, а ті, хто дізнався, що насправді тут відбувається, з полону просить не йти воювати.

Ніхто ніколи не повірить, що всі вбивства в Україні — це випадковість чи ”демілітаризація”, адже росіяни самі зізнаються у навмисних вбивствах. Поліція та правозахисники фіксують злочини окупантів та вони всі будуть покарані.