“Сафари на украинцев” — именно так российских военных призывают на войну. Новые перехваченные разговоры оккупантов

Кажется, украинцы сейчас могут бесконечно делать несколько вещей. Нет, не смотреть на огонь и воду, лучше: смотреть как ВСУ уничтожает оккупантов, любоваться армейцами в Тік Ток и слушать перехваченные разговоры российских военных.

Мы уже слышали, как они жалуются, что ненавидят Путина, плачут, что приходится калечить себя, чтобы вернуться домой и как они признаются в своих преступлениях.

Итак, традиционно сообщаем тебе о новых перехваченных разговорах оккупантов.

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У женщин русских военных нет ни капли сострадания к своим мужчинам, они только способны считать деньги.

А еще оккупанты придумывают себе подвиги.

Оккупант: — Командир подал заявление, будто я танк подбил.

Женщина оккупанта: — А на самом деле?

Оккупант: — Какой танк? Где я его возьму?

Иногда кажется, что русские военные пришли сюда не воевать, а грабить. Доходит даже до абсурда – воруют женское белье и собачьи будки.

Оккупант: — Медь собирали, килограммов 50 насобирали. Провода всякие.

Собеседник: — Ну вы же все заберете, если выживете?

Войну в Украине, они у себя называют “Сафари на украинцев” и подвергаются влиянию пропаганды, а те, кто узнал, что на самом деле здесь происходит, из плена просит не идти воевать.

Никто никогда не поверит, что все убийства в Украине — это случайность или “демилитаризация”, ведь россияне сами признаются в умышленных убийствах. Полиция и правозащитники фиксируют преступления оккупантов, и все они будут наказаны.