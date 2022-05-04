Побачили мародерство? Поради юристів, як затримати злочинців і самому не порушити закон

Війна змусила людей похапцем збирати речі й тікати від обстрілів. Звісно, забрати з собою все нажите за десятиліття життя неможливо, тож доводилося ставити пріоритети. На жаль, крім російських військових, є й цивільні, які не гребують мародерством та хочуть нажитися на трагедії.

Що робити, якщо ти став(-ла) свідком мародерства? Як правильно затримати злочинця та яке покарання його чекає? Юридична компанія Міллер відповіла на ці запитання.

Мародерство VS крадіжка

Узагалі не кожна крадіжка є мародерством. Згідно зі статтею 432 Кримінального кодексу України, мародерство — це викрадення на полі бою речей вбитих чи поранених.

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Але ще на початку війни Верховна Рада посилила відповідальність за розкрадання чужого майна, розбій, вимагання тощо. Це закріплено в Законі України Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство.

Тобто тепер поняття “мародерство” розширилося й почало означати крадіжки не тільки ті, які вчинені на полі бою, а й на інших територіях під час воєнного стану.

Чи має право людина затримати мародера

У статті 207 КПК України передбачено, що очевидець замаху, вчинення або безпосередньо наслідків крадіжки може затримати підозрювану особу.

Проте варто пам’ятати, що з правової точки зору самосуд часто є незаконним та може призвести до нових злочинів, у яких потерпілими виступають уже мародери.

Тож про виявлення злочину та затримання підозрюваного потрібно негайно повідомити правоохоронців або доставити затриманого до відділку поліції.

Чи можна застосовувати фізичну силу під час затримання

Зазвичай злочинці чинять опір при затриманні, щоб уникнути відповідальності. Тому застосування до підозрюваного фізичної сили може бути обумовленим залежно від ситуації.

Але фізична сила має бути адекватною та співрозмірною обставинам. Тобто якщо злочинець підняв руки та здався, то нема потреби його бити при затриманні.

Законодавство передбачає відповідальність за умисне вбивство та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення застосування сили при затриманні злочинця (ст. 118 та ст. 124 КК України).

Спричинення легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень особі у разі її затримання людьми не передбачає відповідальності. Така ж позиція визначена у ст. 38 КК України.

Як правильно зібрати докази правопорушення

Найкращим варіантом буде зробити фото або зняти відео. Це стане доказами злочину, які потім можна використати в суді.

За можливості зафіксуй, як мародер намагається проникнути у будинок або вже виносить речі звідти. Важливо зняти на камеру не лише обличчя самого злочинця, а й майно, яке він викрав. Викрадене майно разом із підозрюваним потрібно доставити правоохоронцям.

Яка стаття передбачена за мародерство у КК України?

За злочини, вчинені під час воєнного стану, передбачене таке покарання:

крадіжка (таємне викрадення чужого майна) — від п’яти до восьми років позбавлення волі;

(таємне викрадення чужого майна) — від п’яти до восьми років позбавлення волі; грабіж (відкрите викрадення чужого майна) — від семи до десяти років позбавлення волі;

(відкрите викрадення чужого майна) — від семи до десяти років позбавлення волі; розбій (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством) — від восьми до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

(напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством) — від восьми до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна; вимагання (вимагання передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами) — від семи до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

(вимагання передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами) — від семи до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна; привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Міжнародні слідчі групи разом з українськими криміналістами активно фіксують воєнні злочини Росії в окупованих містах України. Читай звіт правозахисної організації Human Rights Watch.