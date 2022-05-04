Увидели мародерство? Советы юристов, как задержать преступников и самому не нарушить закон

Война заставила людей торопливо собирать вещи и убегать от обстрелов. Конечно, унести с собой все нажитое за десятилетия жизни невозможно, так что приходилось ставить приоритеты. К сожалению, кроме российских военных, есть и гражданские, которые не брезгуют мародерством и хотят нажиться на трагедии.

Что делать, если ты стал(-ла) свидетелем мародерства? Как правильно задержать преступника и какое наказание его ждет? Юридическая компания Миллер ответила на эти вопросы.

Мародерство VS воровство

Не каждая кража является мародерством. Согласно статье 432 Уголовного кодекса Украины, мародерство — это похищение на поле боя вещей убитых или раненых.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Но еще в начале войны Верховная Рада усилила ответственность за кражу чужого имущества, разбой, вымогательство. Это закреплено в Законе Украины О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за мародерство.

То есть теперь понятие “мародерство” расширилось и стало означать кражи не только совершенные на поле боя, но и на других территориях во время военного положения.

Имеет ли право человек задержать мародера

В статье 207 УПК Украины предусмотрено, что очевидец покушения, совершения или непосредственно последствий кражи может задержать подозреваемое лицо.

Однако следует помнить, что с правовой точки зрения самосуд часто незаконный и может привести к новым преступлениям, в которых потерпевшими выступают уже мародеры.

Так что об обнаружении преступления и задержании подозреваемого нужно немедленно сообщить правоохранителям или доставить задержанного в отделение полиции.

Можно ли применять физическую силу при задержании

Обычно преступники сопротивляются при задержании, чтобы избежать ответственности. Поэтому применение к подозреваемому физической силы может быть обусловлено в зависимости от ситуации.

Но физическая сила должна быть адекватна и соразмерна обстоятельствам. То есть если преступник поднял руки и сдался, то нет необходимости его бить при задержании.

Законодательство предусматривает ответственность за умышленное убийство и причинение тяжких телесных повреждений при превышении применения силы при задержании преступника (ст. 118 и ст. 124 УК Украины).

Нанесение легких или средней тяжести телесных повреждений лицу в случае его задержания людьми не предусматривает ответственности. Такая же позиция определена ст. 38 УК Украины.

Как правильно собрать доказательства правонарушения

Лучшим вариантом будет сделать фото или снять видео. Это станет доказательством преступления, которое потом можно использовать в суде.

По возможности зафиксируй, как мародер пытается проникнуть в дом или выносит вещи оттуда. Важно снять на камеру не только лицо самого преступника, но и похищенное имущество. Похищенное имущество вместе с подозреваемым следует доставить правоохранителям.

Какая статья предусмотрена за мародерство по УК Украины?

За преступления, совершенные во время военного положения, предусмотрено следующее наказание:

кража (тайное похищение чужого имущества) — от пяти до восьми лет лишения свободы;

(тайное похищение чужого имущества) — от пяти до восьми лет лишения свободы; грабеж (открытое похищение чужого имущества) — от семи до десяти лет лишения свободы;

(открытое похищение чужого имущества) — от семи до десяти лет лишения свободы; разбой (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием) — от восьми до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества;

(нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием) — от восьми до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества; вымогательство (требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершение каких-либо действий имущественного характера с угрозой насилия над потерпевшим или его близкими родственниками) — от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества;

(требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершение каких-либо действий имущественного характера с угрозой насилия над потерпевшим или его близкими родственниками) — от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением — от пяти до восьми лет лишения свободы.

Международные следственные группы вместе с украинскими криминалистами активно фиксируют военные преступления России в оккупированных городах Украины. Читай отчет правозащитной организации Human Rights Watch.