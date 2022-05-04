Увидели мародерство? Советы юристов, как задержать преступников и самому не нарушить закон

Елена Яковлева, редактор сайта 04 мая 2022, 13:00
Мародерство - як правильно затримати мародера та зібрати докази
Фото: Pexels

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