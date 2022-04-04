Як розповісти про воєнні злочини росіян: Ірина Венедіктова про державний портал WARCRIMES.GOV.UA

За повідомленням Генеральної прокуратури, з території звільненої від окупантів Київщини вивезли 410 тіл мирних мешканців. Ця страшна цифра росте.

Прокуратура здебільшого зайнята тим, що документує воєнні злочини росіян на території України.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповідає про те, яким чином взагалі вибудувана робота із фіксації воєнних злочинів російських окупантів.

Прокуратура займається цим вже 40 днів. На сьогодні така кількість цих злочинів, що навіть виходять за межі кваліфікації воєнних злочинів. Це вже злочини проти людяності. Вони вчиняються систематично.

Насправді по людях найгірша ситуація в Бородянці. Я думаю, що ми окремо говоритимемо про Бородянку.

Усі працівники правопорядку працюють над тим, щоб фіксувати злочини якомога ближче до тих місць, де були бої. Тому що дуже важливо робити це вчасно.

Окрім того, працює загальний державний портал warcrimes.gov.ua, де всі громадяни можуть надавати відомості про воєнні злочини. Зараз їх вже близько семи тисяч.

Тому якщо ви стали потерпілим або свідком воєнних злочинів Росії проти цивільного населення, фіксуйте та надсилайте докази на захищений сайт – warcrimes.gov.ua.

Чому важливо фіксувати воєнні злочини

Зараз важливо не просто фіксувати ці злочини, але й має існувати така фіксація, що буде прийнята судом. Тобто докази мають бути належним чином зібрані.

Тому якщо ви маєте конкретну інформацію про воєнні злочини росіян, то потрібно обов’язково її надавати. Оскільки потрібно багато матеріалу, щоб добитись відповідальності Росії у міжнародних та українських судах.

Прокуратуру ж насамперед цікавить індивідуальне покарання, тому потрібно рухатись від звичайного солдата до вищого керівництва.

Зараз багато біженців, яких вже понад чотири мільйони. Тому на пунктах пропуску працюють прокурори. Вони опитують людей для того, щоб потім надати статус потерпілого тим, хто цього потребує.

Спочатку до них звертались із цікавістю, але після 3-4 тижнів почали звертатись за допомогою справжні жертви злочинів. Серед них люди, які втратили рідних, домівки та все своє мирне життя.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про воєнні злочини російських окупантів, дію санкцій на ворога та важливість підтримки людей для президента.