Как рассказывать о военных преступлениях россиян: Ирина Венедиктова о государственном портале WARCRIMES.GOV.UA

По сообщению Генеральной прокуратуры, с территории освобожденной от оккупантов Киевской области, вывезли 410 тел мирных жителей. Эта ужасная цифра растет.

Прокуратура в большинстве своем занята тем, что документирует военные преступления россиян на территории Украины.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказывает о том, как вообще выстроена работа по фиксации военных преступлений российских оккупантов.

Прокуратура занимается этим 40 дней. На сегодняшний день такое количество этих преступлений, что даже выходят за пределы квалификации военных преступлений. Это уже преступления против человечности. Они совершаются систематически.

На самом деле по людям хуже ситуация в Бородянке. Я думаю, что мы будем отдельно говорить о Бородянке.

Все работники правопорядка работают над тем, чтобы фиксировать преступления как можно ближе к местам, где были бои. Потому что очень важно делать это вовремя.

Кроме того, работает общий государственный портал warcrimes.gov.ua, где все граждане могут давать сведения о военных преступлениях. Сейчас их уже около семи тысяч.

Поэтому, если вы стали потерпевшим или свидетелем военных преступлений России против гражданского населения, фиксируйте и присылайте доказательства на защищенный сайт – warcrimes.gov.ua.

Почему важно фиксировать военные преступления

Сейчас важно не просто фиксировать эти преступления, но и должна существовать фиксация, которая будет принята судом. То есть доказательства должны быть должным образом собраны.

Поэтому если у вас есть конкретная информация о военных преступлениях россиян, то нужно обязательно ее предоставлять. Поскольку нужно много материала, чтобы добиться ответственности России в международных и украинских судах.

Прокуратуру в первую очередь интересует индивидуальное наказание, поэтому нужно двигаться от обычного солдата к высшему руководству.

Сейчас много беженцев, уже больше четырех миллионов. Поэтому на пунктах пропуска работают прокуроры. Они опрашивают людей для того, чтобы затем придать статус пострадавшего нуждающимся.

Сначала к ним обращались с интересом, но после 3-4 недель стали обращаться с помощью настоящих жертв преступлений. Среди них люди, потерявшие родных, дома и всю свою мирную жизнь.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал о военных преступлениях российских оккупантов, действии санкций на врага и важности поддержки людей для президента.