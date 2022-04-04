Интервью

Города отстроим, но мы не вернем людей: Андрей Ермак о Буче, Гостомеле и Ирпене

Даниэла Долотова, редактор сайта 04 апреля 2022, 20:02
Андрій Єрмак
Фото: Facebook

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