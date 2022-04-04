Города отстроим, но мы не вернем людей: Андрей Ермак о Буче, Гостомеле и Ирпене

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью в рамках единого информационного марафона рассказал Наталии Мосейчук о военных преступлениях российских оккупантов, действии санкций на врага и важности поддержки людей для президента.

О том, было ли известно, что в 50 км от центра Киева происходит такое преступление международного масштаба

— До нас доходила некоторая информация, что там действительно происходят ужасные вещи. Однако, безусловно, то, что мы видели вчера и сегодня, ужасает своими масштабами.

Нашу Сребреницу мы сможем оценить, когда получим всю информацию. Однако это совсем другая история.

Одно ядерное государство напало на другое неядерное государство. Это война России против Украины. С ужасами, этим совершенно бесчеловечным отношением, настоящим геноцидом.

О распространении фотографий из Бучи, Гостомеля и Ирпеня западным коллегам

Я лично делаю это каждый день. Присылаю фото и своим коллегам — политическим советникам в Германии, США, Франции и Британии. Реакция шокирующая.

Я уверен, что они должны чувствовать то, что чувствуют сегодня все украинцы.

Потому что от многих из них зависят такие решения, которых мы ожидаем. Мы, безусловно, постоянно на связи. Не существует утра или ночи.

Разговоры могут происходить и в три, и в четыре часа утра. Этот процесс постоянный, поскольку нам еще многое нужно: оружие, продление санкций и т.д.

Читать по теме Еще один удар под дых России! Дипломатический фронт и его новые победы Рассказываем о новых победах дипломатического фронта Украины.

Извинения от россиян не будут приняты. И это на многие годы. Потому что нет оправдания тому, что мы видим и чувствуем сегодня. И, к сожалению, это еще продолжается. Мы эту войну пока не остановили.

О действии санкций на РФ

Сегодня уже есть список очень жестких санкций. Однако мы решили, что все эти санкции нужно отслеживать, очень оперативно анализировать, делать это публично.

Нужно говорить, где эти санкции выглядят как красивое название, где они не работают, где находятся обходные пути и какие новые санкции нужны.

Мы не даем ни на минуту забыть, что происходит в Украине.

Я лично уделяю очень много внимания для того, чтобы эти санкции были не просто разрушительными, но и не позволили в дальнейшем финансировать эту войну.

Важность поддержки людей для президента

Это очень важно, потому что мы закончим эту войну. Но мир никогда не будет таким, каким он был до этого.

И, безусловно, Украина никогда не будет больше страной, которая будет просить что-то у кого-то или доказывать. Мы всем показали, кто сегодня герои.

Нация, которой давали несколько часов или дней, сегодня демонстрирует тот героизм, о котором уже и забыли.

Что будет после войны

У президента уже лежит на столе план экономического возрождения. Мы каждый день думаем и готовимся к тому, чтобы его начать. Думаю, восстанавливаться города начнут сразу после их особождения.

Больше в истории Украины нет запада или востока. Мы единая страна.

Многие говорили, что это исторический шанс, но я думаю, мы действительно творим эту историю великой нации великой страны. Мы точно уже никогда и никому не позволим относиться к Украине и украинцам как не к равным. Потому что сегодня мы равны всем.

Города построим, но мы не вернем людей. Ничего нет дороже жизни человека.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу FoxNews рассказал, пойдет ли Украина на уступки ради завершения войны.