Она потеряла маму в Буче, но не сломалась духом. Трогательная история украинского врача

Наша сила — в наших людях, которые, несмотря на тяжелую ситуацию в стране и в личной жизни, находят в себе силы помогать другим тем, чем могут.

Такой метод исцеления используют многие волонтеры, которым удалось вырваться из оккупации или которые пережили травматические события.

Ортопед-травматолог и волонтер Оксана Мироненко родом из Луганска. В 2014 году переехала в Киевскую область, а после полномасштабного вторжения вместе с семьей оказалась на Прикарпатье.

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Здесь женщина нашла свою миссию — волонтерство. Делает это в частной клинике, бесплатно принимающей на лечение военных и пострадавших гражданских.

Она потеряла маму в Буче, а ее отца спасли волонтеры, поэтому женщина верит, что кого-то может спасти и она.

Врач должен спасать людей, как я это делаю — не важно, главное, что я это делаю. Там, где я нужна, там я и буду.

После пережитого лечения военной травмы Оксана не остановилась, не упала духом, а делает все, что может, ради спасения людей.

За три месяца это учреждение оказало помощь уже более 400 людям, спасая их здоровье и жизни от последствий войны.

Медикаменты, оборудование и инструменты — почти все собрано из других областей с помощью волонтеров и благотворительных организаций.

Большинство врачей в этом медицинском учреждении тоже волонтеры, переехавшие из разных уголков Украины.

Однако, несмотря на то, что людям оказывают помощь, очень часто их некуда выписывать. Ведь у многих беженцев нет больше жилья, документов и денег, чтобы снять его.

А из-за потери документов процесс получения материальной помощи несколько затянется.

Для таких людей в больницы приглашают работников ЦНАПов и социальных служб, чтобы пострадавшие смогли получить необходимые льготы. Но все еще остается проблема с жильем.

Поэтому Оксана кроме спасения жизней как врач занимается еще и волонтерской деятельностью социального характера.

Миссия Оксаны

Она организует других волонтеров, которые вместе ищут, убирают и обустраивают жилье тем, кому сейчас негде и не на что жить.

Такими приютами преимущественно становятся школы и детские сады, но места не хватает всем, кроме того, многие нуждаются в особом уходе.

Поэтому волонтеры ищут старые и заброшенные дома, в которых давно никто не живет.

Они максимально пытаются убрать и создать надлежащие условия для жизни, чтобы люди, которых некуда выписывать из больницы, не оказались на улице.

Активно обращаются в общины, ищут спонсоров, чтобы минимально обустроить жилье. Через неделю уже преуспели — поселили более 30 человек.

Оксана Мироненко не единственная, кто спасает жизнь и помогает другим. В Украине много таких имен, которым люди обязаны жизнью.

Одним из тех врачей, чье имя должны знать, является пластический хирург Александр, спасающий изуродованные лица.