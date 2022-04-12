Віддані присязі Гіппократа: які клініки Києва продовжують працювати

У київських клініках від початку війни новий режим роботи. Деякі з них зачинилися, та є й ті, які непохитно несуть службу.

Власники приватних клінік зробили послуги у своїх медичних закладах безкоштовними для військовослужбовців, тероборонців, рятувальників та спецпризначенців.

Під них медики підлаштовують свій графік, адже хлопці не завжди можуть приділити час власному здоров’ю.

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Клініки, що працюють

VR dental

Стоматологічна клініка працює з перших днів війни та підлаштовується під графік військових.

Потреба в наданні допомоги є чимала, адже зубний біль може викликати навіть холод в окопах і стрес.

Це, мабуть, найгірше, що може бути, тому що ти скільки там чого не п’єш, але біль знову з’являється і стає дедалі різкішим.

Медикаменти для цієї клініки дістають добровольці та благодійні фонди. Вони навіть готові дати додаткове обладнання, тож клініка в пошуках більшого приміщення.

Адже кількість людей, які потребуватимуть допомоги, зростатиме.

Очі клінік

Більшість офтальмологічних клінік зачинені, тож тут безплатно можна записатись на консультацію та провести діагностику очей.

Клініка також оперує військових та постраждалих цивільних людей. Тут є надсучасне обладнання, захищені операційні та досвід лікування бойових травм ока.

Все направлено на те, щоб зберегти око і максимально зберегти зір.

З початку війни співпрацювали зі шпиталями в регіонах, але вирішили повернутись у Київ.

Директор центру Дмитро Жмурик ділиться, що пацієнтам зараз важко дістати медикаменти, тому користуються запасами клініки.

Також є допомога від офтальмологічної спільноти.

Адоніс

У перші дні війни прооперували з десяток поранених.

А зараз пропонують правоохоронцям, рятувальникам і військовим пройти безплатні обстеження. Клініка вже відновила роботу фахівців.

Зараз абсолютно безплатно там можна зробити консультацію, діагностику, КТ, МРТ, лабораторні аналізи, операції.

Лікарі, що цілодобово захищають українські життя, теж потребують допомоги. Як безпечно та ефективно ви можете допомогти медикам, читайте у нашому матеріалі.