Преданные клятве Гиппократа: какие клиники Киева продолжают работать

В киевских клиниках с начала войны новый режим работы. Некоторые из них закрылись, но есть и те, кто доблестно несет службу.

Владельцы частных клиник сделали услуги в своих медицинских учреждениях бесплатными для военнослужащих, представителей терробороны, спасателей и спецназовцев.

Под них медики подстраивают свой график, ведь ребята не всегда могут уделить время собственному здоровью.

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Клиники, которые работают

VR dental

Стоматологическая клиника работает с первых дней войны и подстраивается под график военных.

Потребность в помощи довольно существенная. Зубную боль может вызвать даже холод в окопах и стресс.

Это, пожалуй, самое худшее, что может быть, потому что ты сколько там чего не пьешь, но боль снова появляется и становится все резче и резче.

Медикаменты для этой клиники получают от добровольцев и благотворительных фондов. Они готовы даже предоставить дополнительное оборудование, поэтому клиника находится в поисках большего помещения.

Ведь количество людей, нуждающихся в помощи, со временем возрастет.

Глаза клиник

Большинство офтальмологических клиник закрыты, поэтому бесплатно можно записаться на консультацию и провести диагностику глаз.

Клиника также оперирует военных и пострадавших гражданских людей. Здесь есть сверхсовременное оборудование, защищенные операционные, а также имеется опыт лечения боевых травм глаз.

Все направлено на то, чтобы сохранить глаз и максимально сохранить зрение.

С начала войны сотрудничали с госпиталями в регионах, но решили вернуться в Киев.

Директор центра Дмитрий Жмурик делится, что пациентам сейчас тяжело достать медикаменты, поэтому пользуются запасами клиники.

Также есть помощь от офтальмологического сообщества.

Адонис

В первые дни войны прооперировали с десяток раненых.

А сейчас предлагают правоохранителям, спасателям и военным пройти бесплатные обследования. Клиника уже возобновила работу специалистов.

Сейчас абсолютно бесплатно там можно получить консультацию, сделать диагностику, КТ, МРТ, лабораторные анализы, операции.

Врачам, которые круглосуточно защищают украинские жизни, тоже нужна помощь. Как безопасно и эффективно вы можете помочь медикам, читайте в нашем материале.