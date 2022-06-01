Рассказы

Первоклассница из Авдеевки: история 8-летней Вики, которая не видела мирной Украины

Даниэла Долотова, редактор сайта 01 июня 2022, 07:00
Історія першокласниці з Авдіївки

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