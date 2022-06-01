Первоклассница из Авдеевки: история 8-летней Вики, которая не видела мирной Украины

Некоторые дети не видели этого мира без войны. Восьмилетняя Вика родилась под звуки обстрелов, а рюкзак в первый класс собирала под грохот взрывов. Она родом из прифронтовой Авдеевки и единственное, что приносило чувство покоя и стабильности, это была школа, которой, вероятно, больше нет.

У меня там были друзья. Я там рисовала, играла, училась. Мне нравилась математика и украинский, – говорит Вика.

Как рассказывает мама девочки Анна для UNICEF, с начала полномасштабного вторжения жить в городе стало просто невыносимо, а тревога за жизни троих детей стала только нарастать.

Сначала женщина заложила окна мешками с песком, потом из-за нехватки продуктов приходилось печь хлеб из манной крупы. Лекарств тоже не хватало.

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Два долгих месяца семья прожила в подвале без солнечного света. Только иногда можно было подойти к двери, чтобы подышать свежим воздухом.

Все взрывалось. Нас там могло завалить, – вспоминает девочка.

Однако иногда маме приходилось выходить на улицу и под обстрелами, чтобы принести воду или сходить в магазин. Другого варианта просто не было.

Анна вспоминает, как в последний раз ей приходилось выйти за продуктами:

Помню, как по спине побежали мурашки, как задрожали руки. Я очень боялась за детей.

Поэтому в апреле женщина решилась вывезти детей из города. Однако эвакуация для семьи стала еще одним испытанием. Время ожидания автобуса совпало с новыми обстрелами города. Враг беспощадно бил из артиллерии, и матери с детьми пришлось просто ползти от стрельбы.

Здесь не стреляют

Теперь уже семья в безопасности в маленькой деревне Черкасской области. Восьмилетняя Вика живет с мамой и меньшим братиком и сестричкой в ​​части дома, которую выделили для них родные.

Мне нравится здесь, здесь много места, хорошая погода. Летом мы будем ходить на реку купаться. И здесь не стреляют.

Девочка возвращается к привычной жизни, занимается чтением и прописью. Появились даже планы на будущее – пойти в новую школу и встретить новых друзей.

Но все же тоска по прошлой, мирной и такой привычной обыденности, возвращается и девочка погружается в воспоминания о школе в Авдеевке, одноклассниках и учителях, которые остались в зоне боевых действий.

Дома, наверное, кто-то из моих одноклассников остается в подвале и не выходит, а кто-то уехал. Надеюсь, что со школой все хорошо, что ее не разбили.

Чтобы девочка не заскучала, мама купила Вике черного щенка, который пытается напомнить девочке, что она до сих пор ребенок, а жизнь продолжается. И счастливым ее сможет сделать как минимум пушистое чудо.

Она все равно остается ребенком и даже во время войны она пытается хранить в сердце позитив, — говорит Анна.

Напомним, ранее мама единственной в Украине пятерни рассказала о спасении детей от войны и переезде в Португалию.