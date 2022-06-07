Привет из прошлого: в Мариуполе распространяется холера — как пытаются остановить эпидемию

Мариуполь, кроме вражеской оккупации, столкнулся еще с одним вызовом — холерой.

Это инфекционное заболевание возникает тогда, когда вода или пища заражены бактерией Vibrio cholerae О1 или О139. Она вызывает сильную диарею, обезвоживание и может привести к смерти.

Раньше считалось, что холера осталась далеко в прошлом.

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Однако действия российских оккупантов, массовые захоронения погибших, которых закапывали, где только можно, привели к вспышке средневековой эпидемии в современности.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, какая эпидемиологическая ситуация сейчас в городе и какие действия предпринимают власти оккупации, чтобы победить холеру.

Какая ситуация с холерой в Мариуполе сейчас

Эпидемия, по словам Петра Андрющенко, только набирает обороты. Об этом говорит и всеукраинский санврач Игорь Кузин.

Оккупанты понимают опасность и то, что им нужно принимать определенные меры.

Тем не менее российские военные приняли худшее с эпидемиологической точки зрения решение в борьбе с эпидемией, решив полностью закрыть город на карантин.

Вместо того чтобы делать реальные шаги, которые помогут справиться с эпидемией, оккупанты усугубляют ситуацию.

Например, они запустили водоснабжение в Приморский район, и мы можем наблюдать распространение эпидемии.

В городском совете искренне надеются, что у россиян хватит сообразительности пустить хотя бы международные организации, которые смогут профессионально улучшить ситуацию, потому что она становится все более опасной.

Пока что это только надежды, ведь российская сторона никак не демонстрирует желания обратной связи и стремления победить холеру.

Мариуполь все еще заблокирован?

Из города выехать невозможно, а въезд значительно усложнили. Впрочем, заехать в город возможно людям с мариупольской пропиской.

Андрющенко отмечает, что возвращение в Мариуполь — это билет в один конец. Ведь шанс, что тебя выпустят, совершенно мизерный.

Фактически город закрыт, все эвакуационные мероприятия остановлены, дороги заблокированы, поля заминированы.

Сохраняется ли желание людей вернуться в родной Мариуполь?

К сожалению, тенденция возвращения в Мариуполь даже при таких сложных условиях сохраняется, и даже холера не останавливает.

Оккупанты манипулируют имуществом, недвижимостью, обещаниями и т. п., чтобы люди вернулись и лично подписали бумаги, которые якобы обезопасят все нажитое от разграбления.

Но это только приём, чтобы заманить людей в город. Похожая ситуация и с российской дезинформацией.

Людям присылают видео, где город уже полностью ожил, там убрано и зелено. На самом же деле Мариуполь выглядит совсем по-другому.

Частично, усложнив въезд в город, оккупанты помогают украинским властям убедить людей, что туда не стоит ехать. Пока город под оккупацией, ничего хорошего там не ждет.

Сохраняется ли связь с Мариуполем?

Несмотря на то, оккупанты запретили и попытались заблокировать Viber, им это не удалось.

Поэтому связь сохраняется через этот мессенджер, поскольку мобильная связь работает очень плохо и постоянно блокируется оккупантами.

Работу порта возобновили и начали воровать?

По данным разведки, оккупанты воруют украинское имущество, в данный момент грузятся суда с металлом. Однако, по словам Андрющенко, странные вещи происходят с портом.

О нем российские оккупанты резко замолчали. Согласно наблюдениям, возле порта устроили мобильные блокпосты и не дают людям фиксировать, что же происходит.

Единственное, что известно: металл грузят, но пока он остается в порту, его не начали транспортировать.

Также есть информация, что в мариупольский порт прибыло судно с не очень безопасным и законным грузом. Власти сейчас пытаются выяснить ситуацию.

Впрочем, можно утверждать, что полноценная работа порта не восстановлена и он функционирует в ограниченном режиме.

Мариуполь сейчас окутан не только эпидемией, но и российскими фейками. Мы опровергаем дезинформацию о Мариуполе. Чтобы быть в курсе реальной ситуации, читай наш материал.