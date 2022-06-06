Эвакуация, списание пенсий и выплат, призыв в армию: опровергаем фейки о Мариуполе

Мариуполь — город-герой, ныне почти уничтоженный. Сейчас город находится во временной оккупации, и российские военные распространяют фейки о Мариуполе.

Советник городского головы Петр Андрющенко рассказал о фейках, которые распространяет Россия, и какая ситуация в Мариуполе.

В сети появилась информация об эвакуации из Мариуполя в Запорожье под патронатом ООН и Красного Креста. Оккупанты предлагают услуги собственных перевозчиков за деньги, которые будто бы будут присоединяться к колонне. При этом ссылаются на Telegram-канал Петра Андрющенко.

Сейчас также смотрят

— Эта информация представляет собой сознательный обман, направленный на получение денег за перевозку с оккупированных территорий без предоставления услуги. Фактически это мошенничество, — сообщил Андрющенко.

По его словам, никакой эвакуации из Мариуполя пока не планируется.

Основные российские фейки о Мариуполе

Также советник городского головы рассказал об основных фейках, распространяемых российскими властями, а также, какая ситуация на самом деле

Фейк: все пенсии и социальные выплаты, что поступили или хранятся на банковских карточках мариупольцев, будут направлены в пользу ВСУ, если их срочно не снять со счета.

Правда: все деньги на банковских счетах украинских граждан хранятся и не перечисляются никуда без их личного согласия. Право собственности украинцев безусловно и защищено государством.

Фейк: все, кто остался в городе — преступники и подлежат аресту при пересечении блокпоста в Украине.

Правда: люди, оказавшиеся на временно оккупированной территории, являются гражданами Украины, их не преследуют по закону и не будут арестовывать.

Фейк: всех мужчин сразу мобилизуют в армию при пересечении блокпоста в Украине.

Правда: никто даже не вручает повестку. Более того, даже по желанию на сегодняшний день не берут в ВСУ людей из Мариуполя, если они раньше не проходили военную службу.

Петр Андрющенко призвал рассказывать об этом друзьям и родным, чтобы они знали правду.

Эпидемия холеры в Киеве

В эфире телемарафона Петр Андрющенко также сообщил, что в Мариуполе возможна вспышка эпидемии холеры. Поэтому оккупанты хотят закрыть город на карантин.

— Мы наблюдаем, как город закрывается. Кроме того, начала поступать информация, что российская сторона в Ростове-на-Дону подготовила уже отдельные инфекционные отделения, где они готовятся принимать собственных военных, которые могут попадать туда в результате эпидемии. Слово “холера” звучит внутри города, внутри оккупационных властей и их кураторов, — объяснил Андрющенко.

В городе нет воды. Чтобы получить питьевую воду, нужно записаться в очередь.

— Очередь от двух дней. То есть теперь питьевая вода в лучшем случае раз в два дня, — рассказывает Андрющенко.

Это не первые фейки российских властей. Ранее российская ракета попала в Дарницкий вагоноремонтный завод. Россия сообщила, что там была бронетехника, однако в Укрзалізниці опровергли этот фейк.