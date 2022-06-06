Эвакуация, списание пенсий и выплат, призыв в армию: опровергаем фейки о Мариуполе

Мариуполь — город-герой, ныне почти уничтоженный. Сейчас город находится во временной оккупации, и российские военные распространяют фейки о Мариуполе.
Советник городского головы Петр Андрющенко рассказал о фейках, которые распространяет Россия, и какая ситуация в Мариуполе.
В сети появилась информация об эвакуации из Мариуполя в Запорожье под патронатом ООН и Красного Креста. Оккупанты предлагают услуги собственных перевозчиков за деньги, которые будто бы будут присоединяться к колонне. При этом ссылаются на Telegram-канал Петра Андрющенко.
— Эта информация представляет собой сознательный обман, направленный на получение денег за перевозку с оккупированных территорий без предоставления услуги. Фактически это мошенничество, — сообщил Андрющенко.
По его словам, никакой эвакуации из Мариуполя пока не планируется.
По его словам, никакой эвакуации из Мариуполя пока не планируется.
Также советник городского головы рассказал об основных фейках, распространяемых российскими властями, а также, какая ситуация на самом деле
Фейк: все пенсии и социальные выплаты, что поступили или хранятся на банковских карточках мариупольцев, будут направлены в пользу ВСУ, если их срочно не снять со счета.
Правда: все деньги на банковских счетах украинских граждан хранятся и не перечисляются никуда без их личного согласия. Право собственности украинцев безусловно и защищено государством.
Фейк: все, кто остался в городе — преступники и подлежат аресту при пересечении блокпоста в Украине.
Правда: люди, оказавшиеся на временно оккупированной территории, являются гражданами Украины, их не преследуют по закону и не будут арестовывать.
Фейк: всех мужчин сразу мобилизуют в армию при пересечении блокпоста в Украине.
Правда: никто даже не вручает повестку. Более того, даже по желанию на сегодняшний день не берут в ВСУ людей из Мариуполя, если они раньше не проходили военную службу.
Петр Андрющенко призвал рассказывать об этом друзьям и родным, чтобы они знали правду.
Петр Андрющенко призвал рассказывать об этом друзьям и родным, чтобы они знали правду.
В эфире телемарафона Петр Андрющенко также сообщил, что в Мариуполе возможна вспышка эпидемии холеры. Поэтому оккупанты хотят закрыть город на карантин.
— Мы наблюдаем, как город закрывается. Кроме того, начала поступать информация, что российская сторона в Ростове-на-Дону подготовила уже отдельные инфекционные отделения, где они готовятся принимать собственных военных, которые могут попадать туда в результате эпидемии. Слово “холера” звучит внутри города, внутри оккупационных властей и их кураторов, — объяснил Андрющенко.
В городе нет воды. Чтобы получить питьевую воду, нужно записаться в очередь.
— Очередь от двух дней. То есть теперь питьевая вода в лучшем случае раз в два дня, — рассказывает Андрющенко.
Это не первые фейки российских властей. Ранее российская ракета попала в Дарницкий вагоноремонтный завод. Россия сообщила, что там была бронетехника, однако в Укрзалізниці опровергли этот фейк.