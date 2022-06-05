Украина

Наглядно опровергли российский фейк! Последствия ракетного удара по Дарницкому вагоноремонтному заводу в Киеве

Татьяна Наконечная, Журналист программы Факти-ICTV 05 июня 2022, 22:00

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