Наглядно опровергли российский фейк! Последствия ракетного удара по Дарницкому вагоноремонтному заводу в Киеве

Сегодня, 5 июня, столицу потрясли мощные взрывы. Россия попала ракетами по Дарницкому вагоноремонтному заводу.

Российское Минобороны заявило, что они уничтожили на территории завода танк Т-72, а также — бронетехнику, поступившую из Восточноевропейских стран. Это оказалось очередным фейком, ведь на заводе нет ни одной военной техники.

Сейчас на территории завода горы бетона, под ногами груды стекла, а вечером снова приехали спасатели, потому что возник небольшой пожар. Хотя утром работники ГСЧС смогли потушить огонь и потратили на это более четырех часов.

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Сначала в Укрзалізниці не хотели комментировать этот удар, но когда услышали российский фейк, решили опровергнуть его наглядно. Пригласили украинских и международных журналистов, чтобы о преступлениях российских военных знал весь мир.

Завод сейчас остановлен, ведь три цеха — разбиты, нет воды и света.

На этом заводе ремонтируют и зерновозы, на которых отправляют продукцию на экспорт. Захватчики сознательно подрывают экономику нашего государства и пытаются навредить имиджу Украины в мире.

Оккупанты совершили военное преступление — ударили по мирному населению, ведь завод размещается в густонаселенном районе столицы.

Раненый работник Укрзалізниці уже дома, ему наложили швы и выписали из больницы.

Если бы атака на завод случилась в рабочий день, то могло бы быть много жертв, ведь здесь работает 700 человек. В Укрзалізниці обещают как можно быстрее все восстановить.

Несмотря на российские ракетные обстрелы и новые угрозы, украинские военные идут в контрнаступление. Ранее Алексей Резников рассказал, когда и как закончится война.