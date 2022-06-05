Мощные взрывы накрыли Киев сегодня утром – что известно об обстреле столицы

Киев потрясли мощные взрывы сегодня утром, 5 июня. Что известно об обстреле Киева.

— Друзья! Несколько взрывов в Дарницком и Днепровском районах столицы. Службы уже трудятся на месте. Более подробная информация – позже, – написал мэр Киева Виталий Кличко.

Жители столицы сообщают, что во время воздушной тревоги раздалось несколько сильных взрывов. В сети начали появляться видео, на которых видно сильный пожар после взрывов в столице.

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Впоследствии городской голова сообщил: под атаку попали инфраструктурные объекты на левом берегу Киева. По состоянию на 8:00 утра жертв в результате ракетных ударов нет, один человек пострадал. Сейчас он находится в больнице.

Взрывы в Киевской области сегодня

Также известно о взрывах в Киевской области. Об этом сообщали местные жители.

В Киевской ОВА подтверждают информацию о том, что утром 5 июня на регион была совершена атака. Силам ПВО удалось сбить вражескую ракету над Обуховским районом.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

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Кроме того, городской голова Броваров Игорь Сапожко отметил, что около 6 утра враг осуществил обстрел территорий в непосредственной близости от Броварской общины.

По состоянию на данный момент, информации о разрушениях в Броварской общине нет. Призываем сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

Не фотографируйте и не снимайте видео разрушений или взрывов в Киеве и берегите себя.

Напомним, ранее мы рассказывали, как оказать домедицинскую помощь.

Еще раз призываем украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и выбирать безопасные укрытия во время обстрелов.